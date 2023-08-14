Машков рассказал, как относится к уехавшим из России артистам

Владимир Машков | Источник: Legion-Media.ru

Актер Владимир Машков в беседе с «АиФ» посоветовал относиться с презрением к уехавшим из России артистам и знаменитостям.

«Вы им хотите что-то ответить? Вступить в дискуссию? С кем?! С людьми, которые поменяли свои полушария головного мозга на другие? У меня для всех них есть одно слово: презрение», — подчеркнул Машков.

При этом артист уточнил этимологию слова: по словам Машкова, «презреть» — значит смотреть очень внимательно, но не в сторону эмигрантов, а туда где есть «любовь и уверенность». Он считает, что неудачи сами настигнут знаменитостей, которые «льют грязь» в адрес России.

«Оно не означает "отвернуться". Оно означает "смотреть очень внимательно". Но не на них, а туда, где наша любовь и уверенность. А тех, льющих грязь, беда настигнет сама», — резюмировал Машков.