Наверх
14 августа 2023, новость

Машков рассказал, как относится к уехавшим из России артистам

Актер отметил, что неудачи сами настигнут знаменитостей, которые «льют грязь» в адрес России
Владимир Машков | Источник: Legion-Media.ru

Актер Владимир Машков в беседе с «АиФ» посоветовал относиться с презрением к уехавшим из России артистам и знаменитостям.

«Вы им хотите что-то ответить? Вступить в дискуссию? С кем?! С людьми, которые поменяли свои полушария головного мозга на другие? У меня для всех них есть одно слово: презрение», — подчеркнул Машков.

При этом артист уточнил этимологию слова: по словам Машкова, «презреть» — значит смотреть очень внимательно, но не в сторону эмигрантов, а туда где есть «любовь и уверенность». Он считает, что неудачи сами настигнут знаменитостей, которые «льют грязь» в адрес России.

«Оно не означает "отвернуться". Оно означает "смотреть очень внимательно". Но не на них, а туда, где наша любовь и уверенность. А тех, льющих грязь, беда настигнет сама», — резюмировал Машков.

В июле сообщалось, что уехавшая из России в США дочь артиста Мария Машкова не будет играть в телесериале «Операция "Престол"», посвященном работе советских контрразведчиков в ходе Великой Отечественной войны. Первоначально предполагалось, что Машковой достанется одна из главных ролей в сериале. Она даже успела сняться в ряде эпизодов. Но затем сцены были пересняты с Татьяной Арнтгольц.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Операция «Престол»
Владимир Машков
Владимира Познера заметили на курорте в Италии
Звезду сериала «Универ» не пустили в Грузию
Актриса Лужина высказалась о Пугачевой
Вайкуле заявила, что никогда не приедет в Россию
Хмельницкая оправдала переезд Серебрякова в Канаду
Максим Фадеев предрек «хлопнувшим дверью» артистам бесславие
Максим Аверин раскрыл свое отношение к покинувшим РФ артистам
Ургант в соцсетях намекнул на появление в популярном телешоу
Даня Милохин объяснил, почему не хочет возвращаться в Россию
Назаров лишился роли Деда Мороза в комедии с Наталией Орейро
«Сама себя наказала»: Дружинина пожалела Пугачеву
Козловский потребовал рубль моральной компенсации за ложный донос
Раскрыт гонорар Пугачевой за концерт на частном мероприятии
Иван Ургант показал, что находится в одной из самых дорогих стран мира
СМИ: Машкова лишилась главной роли в российском военном сериале
Лолита заявила о величии Пугачевой
Хаматова рассказала, как влиятельные люди пытались вернуть ее в Россию
Кучера заявил, что жена испортила карьеру покинувшему РФ Дмитрию Назарову
Валерия Гай Германика заявила об отсутствии русофобии за границей
Нагиева заметили на съемках в Москве
Виктория Боня посоветовала Милохину не возвращаться в Россию
Вера Брежнева лишилась вида на жительство в России
Шахназаров отреагировал на призыв Учителя выдвинуть от России фильм на «Оскар»
Богомолов призвал не отказываться от уехавших из России артистов
Охлобыстин рассказал о желании Ефремова пойти добровольцем на СВО
Хаматова, Белый, Литвинова: стало известно, как живут покинувшие Россию артисты
С Максима Галкина отказались снять статус иноагента
В штаб-квартире ООН в Вене прошел показ фильма «Нюрнберг»
СМИ: Галкин требует удалить записи его зарубежных выступлений
Звезда сериала «Ольга» рассказала, куда переехала из России
Алла Пугачева вышла на сцену на концерте «Машины времени» в Израиле
Охлобыстин поддержал Урганта и осудил доносы и травлю
Лариса Гузеева опровергла слухи об увольнении с телевидения
Спектакль с Серебряковым и Раппопорт в Екатеринбурге отменили
Кантемир Балагов передумал уходить из кино
Актера Смольянинова включили в перечень террористов и экстремистов
Ведущая «Давай поженимся!» высказалась об уходе Tinder из России
Брат Козловского ответил на слухи об отъезде артиста из России
Директор Дапкунайте заявила, что актриса «порвала все связи с Россией»
Филипп Киркоров исключил возможность своего отъезда из России
Театр Наций отменил показы спектакля с участием Ахеджаковой
Валерия высказалась об уехавших из России артистах
Галустян объяснил получение второго гражданства
Анатолий Белый не хочет отказываться от звания народного артиста
Козловский подал в суд иск о защите чести и достоинства
Группу по уехавшим из России деятелям культуры создали в Госдуме
Собчак, Ургант, Пересильд с дочками, Эрнст с женой: звезды на громкой премьере «Вызова»
Иван Ургант пообещал вернуться в эфир «Первого канала»
Брат Козловского ответил на требования отменить спектакли с актером в РФ
Кустурица рассказал о невозможности отмены российской культуры
Новые трейлеры
Убийственный подкаст
Дублированный трейлер
Даже не думай приходить на мою бат-мицву
Трейлер (англ.)
Девочка Нина и похитители пианино
Трейлер
Посиделки в баре с тортом
Трейлер (англ.)
Одним днем
Трейлер
Праздники
Трейлер
Подводный капкан
Дублированный трейлер
Крецул
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь