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6 июля 2023, новость

СМИ: Машкова лишилась главной роли в российском военном сериале

Уехавшая из России актриса должна была появиться в «Операции "Престол"»
Мария Машкова | Источник: Legion-Media.ru

Уехавшая из России в США актриса Мария Машкова не будет играть в телесериале «Операция "Престол"», посвященном работе советских контрразведчиков в ходе Великой Отечественной войны, сообщает газета «Комсомольская правда».

Сериал рассказывает об операции отвлечения, которую разработали и провели советские спецслужбы. Подпольная организация «Престол», желающая возрождения монархии, должна была вызвать внимание немецкой разведки на себя и дезинформировать нацистов.

Первоначально предполагалось, что Машковой достанется одна из главных ролей в сериале. Она даже успела сняться в ряде эпизодов. Но затем сцены были пересняты с Татьяной Арнтгольц.

Татьяна Арнтгольц в сериале «Операция “Престол”»

Причиной отмены участия Машковой в телесериале газета называет то, что актриса открыто высказалась против специальной военной операции (СВО), против политики, которую проводит Российская Федерация и даже против взглядов и симпатий своего отца, известного актера Владимира Машкова.

Ранее сообщалось, что Машкова, уже несколько лет проживающая в США, посетила мировую премьеру своего нового голливудского проекта — блокбастера «МКС», действие которого происходит на Международной космической станции.

По сюжету, Машкова играет одну из представительниц российской делегации ученых Веронику Ветрову. Интернациональная группа астронавтов пытается справиться с языковым барьером и работой в замкнутом пространстве. Основным движком сюжета становятся внезапные вспышки света, которые свидетельствуют о серии взрывов, угрожающих гибелью МКС.

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