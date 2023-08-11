Актриса Лужина раскрыла размер своей пенсии

Актриса Лариса Лужина призналась в беседе с «АиФ», что получает пенсию в размере 60 тысяч рублей.

Лужина отметила, что 30 тысяч из этой суммы являются доплатой мэра города Москвы Сергея Собянина. Звезде повысили пенсию за звание народной артистки.

Лужина призналась, что в этом плане очень переживает за своих коллег из Санкт-Петербурга. По ее словам, в Северной столице не положены такие надбавки.