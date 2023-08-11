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11 августа 2023, новость

Актриса Лужина раскрыла размер своей пенсии

Народная артистка отметила, что переживает за своих коллег из Петербурга
Лариса Лужина | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Лариса Лужина призналась в беседе с «АиФ», что получает пенсию в размере 60 тысяч рублей.

Лужина отметила, что 30 тысяч из этой суммы являются доплатой мэра города Москвы Сергея Собянина. Звезде повысили пенсию за звание народной артистки.

«Наш мэр принял решение доплачивать народным и заслуженным артистам, живущим в Москве», — объяснила актриса.

Лужина призналась, что в этом плане очень переживает за своих коллег из Санкт-Петербурга. По ее словам, в Северной столице не положены такие надбавки.

В фильмографии Лужиной более 100 работ. Она снималась в таких проектах, как «Вертикаль», «Тишина», «Четвертая высота», «Казус Кукоцкого», «Совесть», «Охота на изюбря», «На семи ветрах», «Тайны дворцовых переворотов», «С любимыми не расставайтесь».

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