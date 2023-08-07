Кристина Асмус показала изменившуюся фигуру в купальнике

Кристина Асмус опубликовала в своем личном блоге серию фото в купальнике. 35-летняя актриса обратила внимание на то, что ее фигура изменилась, и многие могут подумать, будто она ожидает ребенка.
«Я тут как будто на свой беременный живот смотрю. Нет, я не беременна. Пока. А пост про то, какая же сочная грудь у меня становится, когда я поправляюсь», — подписала снимки звезда фильма «Текст».
Поклонники актрисы восхитились ее формами и попросили не худеть.
Напомним, Кристина Асмус прославилась благодаря участию в сериале «Интерны», в котором сыграла Варю Черноус. Сейчас она одна из самых популярных и востребованных актрис в российском кино. Зрители также знают ее по таким фильмам и сериалам, как «А зори здесь тихие…», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», «Хочу замуж», «Булки», «Люся», «Сансара» и другим.