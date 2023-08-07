Кристина Асмус показала изменившуюся фигуру в купальнике

Кристина Асмус опубликовала в своем личном блоге серию фото в купальнике. 35-летняя актриса обратила внимание на то, что ее фигура изменилась, и многие могут подумать, будто она ожидает ребенка.

«Я тут как будто на свой беременный живот смотрю. Нет, я не беременна. Пока. А пост про то, какая же сочная грудь у меня становится, когда я поправляюсь», — подписала снимки звезда фильма «Текст».

<div id="vk_post_-48064554_28757"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_28757", -48064554, 28757, 'qOqTmzZZISe7S-E4_d7KafeL01M'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники актрисы восхитились ее формами и попросили не худеть.