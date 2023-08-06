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6 августа 2023, фоторепортажСъемки

Цыганов и Вилкова снялись в исторической драме о развале СССР

Актеры сыграли супругов, переживающих семейный кризис на фоне масштабных исторических потрясений
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13
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13
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Фото: предоставлены пресс-службой

Опубликованы первый трейлер и кадры со съемочной площадки новой исторической драмы «1993» с Евгением Цыгановым и Екатериной Вилковой в главных ролях. Фильм снят по мотивам одноименного романа Сергея Шаргунова.

В центре сюжета — история одной семьи, расколотой надвое, — на фоне масштабных исторических событий 1993 года. Любящие супруги оказываются по разные стороны баррикад в самом центре Москвы.

Исполнивший главную роль, бывшего сотрудника научно-исследовательского института, вынужденного после развала СССР работать сварщиком, Евгений Цыганов отмечает: «Это история поколения моих родителей. Многие теряли работу, пытались найти ее где угодно. <…> Это абсолютно история моего отца, который работал в подобном космическом НИИ, а в итоге вынужден был в 90-е годы пойти работать трубоукладчиком».

Актер подчеркнул, что съемки дались ему непросто: «Я какое-то количество травм успел получить на этой площадке. И перестрелки, драки, техника разнообразная, и холод, и дождь. Все тут было».

Во время загрузки произошла ошибка.

В фильме также снялись Александр Робак, Максим Лагашкин, Александра Ребенок, Григорий Верник, Сергей Баталов и многие другие.

Режиссером и автором сценария выступил Александр Велединский, ранее снявший картину «Географ глобус пропил». 

Историческая драма «1993» выйдет в прокат 21 сентября 2023 г.

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