Дом Александра Абдулова на Валдае стал гостиницей

Стала известна судьба дома на Валдае, ранее принадлежавшего культовому советскому и российскому актеру Александру Абдулову. Об этом сообщает «КП».

Недвижимость была выставлена на продажу в 2012 году за 5 миллионов рублей и долго не могла найти покупателя. При жизни артист часто рассказывал про него и называл своей «отдушиной».

<div id="vk_post_-180604603_89"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-180604603_89", -180604603, 89, 'bE8dk-Hry-o_QdNi8OEmWqMVfQQ'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Дом площадью 200 квадратных метров располагается в центре Валдая на берегу Валдайского озера. В 2019 году дом был выкуплен целиком парой молодых людей. Новые владельцы провели большую работу по восстановлению дома, в котором осталась вся мебель от Абдулова, включая его кресло-качалку и деревянные столы.

В настоящее время дом сдают посуточно и используют для проведения фотосессий. На участке установлен банный чан с надписью «Дом Абдулова».

«Мы реставрируем этот дом, придаем ему изначальный вид. В нем все сохранено, как было при Александре Гавриловиче, но как музей мы его не открываем. Только аренда под спокойный семейный отдых. В этом доме снято три кинофильма, и он, по сути, является городской достопримечательностью», — цитирует новых владельцев «КП».

Стоимость аренды кресла знаменитого артиста составляет 12 тысяч рублей в будние дни и 15 тысяч рублей в выходные.