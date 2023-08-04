Дом Александра Абдулова на Валдае стал гостиницей

Стала известна судьба дома на Валдае, ранее принадлежавшего культовому советскому и российскому актеру Александру Абдулову. Об этом сообщает «КП».
Недвижимость была выставлена на продажу в 2012 году за 5 миллионов рублей и долго не могла найти покупателя. При жизни артист часто рассказывал про него и называл своей «отдушиной».
Дом площадью 200 квадратных метров располагается в центре Валдая на берегу Валдайского озера. В 2019 году дом был выкуплен целиком парой молодых людей. Новые владельцы провели большую работу по восстановлению дома, в котором осталась вся мебель от Абдулова, включая его кресло-качалку и деревянные столы.
В настоящее время дом сдают посуточно и используют для проведения фотосессий. На участке установлен банный чан с надписью «Дом Абдулова».
«Мы реставрируем этот дом, придаем ему изначальный вид. В нем все сохранено, как было при Александре Гавриловиче, но как музей мы его не открываем. Только аренда под спокойный семейный отдых. В этом доме снято три кинофильма, и он, по сути, является городской достопримечательностью», — цитирует новых владельцев «КП».
Стоимость аренды кресла знаменитого артиста составляет 12 тысяч рублей в будние дни и 15 тысяч рублей в выходные.
Сообщается также, что вдова Александра Абдулова Юлия, ранее показавшая 16-летнюю дочь, задумалась о создании дома-музея актера в Московской области.