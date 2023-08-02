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2 августа 2023, новость

Вдова Абдулова показала редкое фото их 16-летней дочери

Юлия Абдулова сопроводила снимок трогательной подписью

Юлия Абдулова, вдова советского актера Александра Абдулова, опубликовала совместное фото с повзрослевшей дочерью Евгенией. 48-летняя Абдулова редко делится подробностями своей личной жизни, но в этот раз сделала исключение.

«Моя любовь. Ей 16 лет. Мы всегда рядом. И да, я уже могу на нее положиться. Всем любви», — написала Юлия Абдулова.

Подписчики отметили, что Евгения очень похожа на своего известного отца, и сожалели, что он так рано ушел из жизни.

Напомним, Александра Абдулова не стало в начале января 2008, когда его наследнице не было и года.

Евгения — единственная родная дочь советского артиста. Ранее он был женат на коллеге Ирине Алферовой, с которой прожил в браке 17 лет. Ее дочь Ксению от предыдущих отношений Абдулов воспитывал как родную.

Напомним, в 2018 году Женя Абдулова приняла участие в Юбилейном вечере памяти артиста под названием «Послушай, Женя…», организованный телеканалом НТВ. 

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