Вдова Абдулова показала редкое фото их 16-летней дочери

Юлия Абдулова, вдова советского актера Александра Абдулова, опубликовала совместное фото с повзрослевшей дочерью Евгенией. 48-летняя Абдулова редко делится подробностями своей личной жизни, но в этот раз сделала исключение.

«Моя любовь. Ей 16 лет. Мы всегда рядом. И да, я уже могу на нее положиться. Всем любви», — написала Юлия Абдулова.

Подписчики отметили, что Евгения очень похожа на своего известного отца, и сожалели, что он так рано ушел из жизни.

Напомним, Александра Абдулова не стало в начале января 2008, когда его наследнице не было и года.

Евгения — единственная родная дочь советского артиста. Ранее он был женат на коллеге Ирине Алферовой, с которой прожил в браке 17 лет. Ее дочь Ксению от предыдущих отношений Абдулов воспитывал как родную.