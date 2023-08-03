Гузеева улетела в Турцию после перезапуска шоу «Давай поженимся!»

Лариса Гузеева | Источник: PersonaStars

Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в соцсети пост из аэропорта турецкой столицы.

«Привет, Стамбул! Какой огромный аэропорт, просто ужас!» — написала 64-летняя телеведущая. Она добавила, что отправилась в заслуженный отпуск.

Напомним, недавно Гузеева в качестве ведущей вернулась в шоу «Давай поженимся!» после полутора лет перерыва. Звезда призналась, что с трудом сдерживала слезы, когда появилась в студии любимого телешоу. Вместе с ней в проект вернулась и знаменитая сваха Роза Сябитова.