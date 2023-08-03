Бородина встретила Киану Ривза на отдыхе в Италии

Ксения Бородина опубликовала в своем микроблоге фото Киану Ривза , которое сделала в итальянском отеле. На остров Капри 40-летняя ведущая реалити-шоу « Дом 2 » приехала в гости к отчиму и матери. Оказалось, что в одном отеле с ней живет голливудский актер.

Напомним, Киану Ривз начинал свою актерскую карьеру с участия в театральных постановках и съемок в рекламе. Драма «На берегу реки» — первая работа Ривза в большом кино. Популярность к актеру пришла в 90-х и нулевых годах. Он знаком зрителям по таким кинопроектам, как «На гребне волны», «Константин: Повелитель тьмы», «Адвокат дьявола» и многим другим.