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3 августа 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Бородина встретила Киану Ривза на отдыхе в Италии

Голливудский актер и российская телеведущая остановились в одном отеле

Ксения Бородина опубликовала в своем микроблоге фото Киану Ривза, которое сделала в итальянском отеле. На остров Капри 40-летняя ведущая реалити-шоу «Дом 2» приехала в гости к отчиму и матери. Оказалось, что в одном отеле с ней живет голливудский актер. 

«Узнали? Мы в одном отеле живем», — подписала кадр Бородина.

Звезда франшиз «Матрица» и «Джон Уик» этим летом воссоединился со своей музыкальной группой Dogstar. Коллектив выступил на рок-фестивале в Калифорнии.

Напомним, Киану Ривз начинал свою актерскую карьеру с участия в театральных постановках и съемок в рекламе. Драма «На берегу реки» — первая работа Ривза в большом кино. Популярность к актеру пришла в 90-х и нулевых годах. Он знаком зрителям по таким кинопроектам, как «На гребне волны», «Константин: Повелитель тьмы», «Адвокат дьявола» и многим другим.

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