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29 мая 2023, новость

Рок-группа Киану Ривза выступила на сцене впервые за 20 лет

Последнее выступление коллектива Dogstar было в октябре 2002 года
Киану Ривз | Источник: Legion-Media.ru

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Рок-группа актера Киану Ривза Dogstar впервые за 20 лет выступила на сцене на фестивале BottleRock в Калифорнии. Об этом в воскресенье сообщил журнал Rolling Stone.

«Я скучал по совместной игре <…>, скучал по совместным выступлениям», — приводит журнал слова актера. Сообщается, что группа сыграла 12 композиций, среди которых Our Little Visionary 1996 года и Happy Ending 2000 года.

Последнее выступление Dogstar было в октябре 2002 года, после этого группа распалась.

Киану Ривз снимался в таких лентах, как «На гребне волны», «Дракула», «Адвокат дьявола», сериях фильмов «Матрица» и «Джон Уик». 

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