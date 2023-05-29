Рок-группа Киану Ривза выступила на сцене впервые за 20 лет

Киану Ривз | Источник: Legion-Media.ru

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Рок-группа актера Киану Ривза Dogstar впервые за 20 лет выступила на сцене на фестивале BottleRock в Калифорнии. Об этом в воскресенье сообщил журнал Rolling Stone.

«Я скучал по совместной игре <…>, скучал по совместным выступлениям», — приводит журнал слова актера. Сообщается, что группа сыграла 12 композиций, среди которых Our Little Visionary 1996 года и Happy Ending 2000 года.