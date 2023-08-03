Церемония вручения кинопремии «Ника» в 2023 году не состоится

Юлий Гусман | Источник: Legion-Media.ru

Торжественная церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника» в 2023 году не состоится, и организаторы планируют вернуться к прежнему формату только весной 2024 года, заявил художественный руководитель премии Юлий Гусман в интервью ТАСС.

По его словам, все сроки уже пропущены, и поэтому церемония в этом году точно не состоится. Организаторы надеются вернуться к обычному формату вручения премии весной следующего года и собраться снова, чтобы поздравить победителей.

Гусман также сообщил, что в 2023 году совет и президиум академии приняли решение вручить статуэтки лауреатам «Ники» за 2021 год, так как церемония награждения в прошлом году не состоялась из-за пандемии. Он добавил, что в этом году «Ника» будет являться своего рода отчетом за пропущенный год, и уже состоялось вручение премии Александру Анатольевичу Ширвиндту.

Напомним, в 2022 году премия «Ника» также не состоялась.