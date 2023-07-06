Андрей Кончаловский признался, что всегда завидовал Ширвиндту

Режиссер Андрей Кончаловский вручил премию «Ника» актеру Александру Ширвиндту в Театре сатиры. Об этом сообщает «КП».
Во время вручения награды президент «Ники» Кончаловский произнес небольшую речь. Он признался, что всегда завидовал актерскому таланту Ширвиндта.
«Помимо цинизма, которого у тебя не отнимешь, у тебя есть и другие черты, вызывающие зависть, злорадство и ненависть. Например, чувство зависти вызывает то, что ты все еще трепыхаешься на сцене. Причем это чувство я испытываю к тебе очень давно», — заявил режиссер. По словам Кончаловского, мама часто рассказывала ему о «талантливом мальчике Шуре», жившем по соседству.
Кончаловский вспомнил, как встретил Ширвиндта во время обучения в консерватории. Студенты сдавали нормы ГТО.
«Однажды выхожу я на построение, а напротив меня стоит высокий красавец с копной кудрявых волос, с выразительными глазами, которые презрительно смотрят на всех вокруг. Я испытал к этому красавцу зависть, переходящую в ненависть. Это был Шура Ширвиндт», — отметил кинематографист.
Ширвиндт поблагодарил его за слова в свой адрес.
Народный артист РСФСР, президент Московского академического театра сатиры, актер и режиссер Александр Ширвиндт получил специальный приз национальной кинематографической премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство», передает корреспондент ТАСС. Вручение состоялось сразу после спектакля «Где мы?!», в которой актер исполняет одну из главных ролей.