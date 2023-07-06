Андрей Кончаловский признался, что всегда завидовал Ширвиндту

Андрей Кончаловский и Александр Ширвиндт | Источник: РИА Новости

Режиссер Андрей Кончаловский вручил премию «Ника» актеру Александру Ширвиндту в Театре сатиры. Об этом сообщает «КП».

Во время вручения награды президент «Ники» Кончаловский произнес небольшую речь. Он признался, что всегда завидовал актерскому таланту Ширвиндта.

«Помимо цинизма, которого у тебя не отнимешь, у тебя есть и другие черты, вызывающие зависть, злорадство и ненависть. Например, чувство зависти вызывает то, что ты все еще трепыхаешься на сцене. Причем это чувство я испытываю к тебе очень давно», — заявил режиссер. По словам Кончаловского, мама часто рассказывала ему о «талантливом мальчике Шуре», жившем по соседству.

Кончаловский вспомнил, как встретил Ширвиндта во время обучения в консерватории. Студенты сдавали нормы ГТО.

«Однажды выхожу я на построение, а напротив меня стоит высокий красавец с копной кудрявых волос, с выразительными глазами, которые презрительно смотрят на всех вокруг. Я испытал к этому красавцу зависть, переходящую в ненависть. Это был Шура Ширвиндт», — отметил кинематографист.

Ширвиндт поблагодарил его за слова в свой адрес.