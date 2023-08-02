Звезда «Счастливы вместе» рассказала об отношениях с Бочкаревой

Дарья Сагалова и Наталья Бочкарева

Актриса Дарья Сагалова, сыгравшая Свету Букину в культовом ситкоме «Счастливы вместе», опровергла слухи о частых конфликтах со своей экранной матерью Натальей Бочкаревой. Об этом пишет «Мослента».

«В сети часто пишут о том, что мы с Наташей Бочкаревой конфликтовали на съемках. Это неправда. Она взрывной человек с сильным характером. Да, бывали маленькие недопонимания, бытовые разногласия на площадке. Но это было настолько незначительно, что у меня язык не повернется назвать это конфликтом», — отметила Сагалова.

По словам актрисы, в то время съемки были достаточно напряженными, так как артистов подгоняли по срокам, поэтому они могли вспылить из-за сущего пустяка. Сейчас, заверила Сагалова, у нее отличные отношения с Бочкаревой. Она отметила, что не привыкла диктовать свои условия на площадке, однако не смогла бы работать над сиквелом сериала в том же темпе, что работала 10-15 лет назад.