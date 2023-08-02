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2 августа 2023, новость

Тарантино предложит тяжелобольному Брюсу Уиллису роль в своем последнем фильме

Режиссер готов принять любое решение семьи актера
Брюс Уиллис | Источник: Rex / Fotodom.ru

Режиссер Квентин Тарантино планирует предложить больному афазией актеру Брюсу Уиллису эпизодическую роль в своем последнем фильме «Кинокритик». Об этом изданию Daily Express рассказал знакомый с ситуацией информатор.

По данным СМИ, режиссер хотел бы предложить актеру камео, однако примет отказ, если семья Уиллиса посчитает, что состояние здоровья артиста не позволяет ему сыграть эту роль.

До этого Тарантино подтвердил, что «Кинокритик» станет последним фильмом в его карьере, отметив, что у него больше нет мотивации снимать кино. Будущий фильм будет посвящен кинокритику, который пишет рецензии для порножурналов. Однако режиссер пояснил, что не планирует совсем уходить из индустрии.

В марте 2022 года Брюсу Уиллису диагностировали афазию. А в феврале 2023 года стало известно о точном диагнозе актера — лобно-височной деменции. Бороться с заболеванием звезде «Крепкого орешка» помогает его семья — супруга Эмма Хемминг и их общие дети Мейбл и Эвелин. Поддерживают Уиллиса и его дети от предыдущего брака с Деми МурРумер, Скаут и Таллула.

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