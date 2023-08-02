Тарантино предложит тяжелобольному Брюсу Уиллису роль в своем последнем фильме

Режиссер Квентин Тарантино планирует предложить больному афазией актеру Брюсу Уиллису эпизодическую роль в своем последнем фильме «Кинокритик». Об этом изданию Daily Express рассказал знакомый с ситуацией информатор.

По данным СМИ, режиссер хотел бы предложить актеру камео, однако примет отказ, если семья Уиллиса посчитает, что состояние здоровья артиста не позволяет ему сыграть эту роль.

До этого Тарантино подтвердил, что «Кинокритик» станет последним фильмом в его карьере, отметив, что у него больше нет мотивации снимать кино. Будущий фильм будет посвящен кинокритику, который пишет рецензии для порножурналов. Однако режиссер пояснил, что не планирует совсем уходить из индустрии.