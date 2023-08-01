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1 августа 2023, новость

Звезда «Эйфории» умер в 25 лет

По словам родственников, Ангус Клауд страдал от депрессии в последние несколько лет
Ангус Клауд | Источник: Legion-Media.ru

Скончался актер Ангус Клауд, известный своей ролью в сериале «Эйфория». Предварительно, причиной смерти стала передозировка антидепрессантами. Об этом пишет портал TMZ.

Согласно заявлению родственников, он страдал от депрессии в последние несколько лет. Неделю назад умер его отец, и это окончательно подорвало душевное здоровье 25-летнего актера. Клауд боролся с депрессией. На седьмой день после похорон отца тело Клауда нашли в родительском доме в Калифорнии.

Родственники предполагают, что смерть Ангуса связана с его отчаянной борьбой с психическим расстройством. Одной из возможных причин является передозировка препаратом «Ксанакс». 

Клауд родился в Окленде, штат Калифорния, однако большая часть его семьи проживает в Ирландии. Он окончил местную школу искусств по классу производственного дизайна, где его одноклассницей была будущая партнерша по сериалу «Эйфория» Зендая. После этого работал в ресторане Woodland в Бруклине, где его заметила кастинг-директор «Эйфории» Дженнифер Вендитти и пригласила на прослушивание.

Также Клауд участвовал в съемках фильма «Северный Голливуд», где исполнил роль Уокера.

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