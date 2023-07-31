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31 июля 2023, новость

Галустян рассказал, почему не общается с Харламовым

Юморист заявил, что не хочет «навязываться» бывшему коллеге по Comedy Club
Михаил Галустян

Михаил Галустян дал интервью Надежде Стрелец и рассказал о дружбе с коллегами. 43-летний комик поддерживает приятельские отношения с Александром Реввой, Вадимом Галыгиным и Демисом Карибидисом. А вот с Гариком Харламовым Галустян уже давно не общается вне работы.

«С Гариком Харламовым мы раньше больше общались, сейчас мы практически не общаемся. Мне не хочется проводить время с тем, кто не хочет проводить время со мной. Это нормально, так бывает. Я не хочу навязываться ему, у него своя жизнь и я с пониманием отношусь к этому. У нас хорошие отношения, которых нет», — рассказал юморист.

Кстати, недавно стартовала работа над индийским фильмом, в котором Галустян и Демис Карибидис сыграют братьев, которых развела судьба.

Кроме того, в конце апреля на ТНТ стартовало новое скетч-шоу «Галустян+», где артист появляется в образах не только давно знакомых и полюбившихся героев — неподражаемого Жорика Вартанова и вечно попадающего в переделки Александра Родионовича Бородача, — но и совершенно новых персонажей, среди которых гаишники на Рублевке, коллекторы, русские туристы и многие другие.

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