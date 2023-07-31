Галустян рассказал, почему не общается с Харламовым

Михаил Галустян

Михаил Галустян дал интервью Надежде Стрелец и рассказал о дружбе с коллегами. 43-летний комик поддерживает приятельские отношения с Александром Реввой, Вадимом Галыгиным и Демисом Карибидисом. А вот с Гариком Харламовым Галустян уже давно не общается вне работы.

«С Гариком Харламовым мы раньше больше общались, сейчас мы практически не общаемся. Мне не хочется проводить время с тем, кто не хочет проводить время со мной. Это нормально, так бывает. Я не хочу навязываться ему, у него своя жизнь и я с пониманием отношусь к этому. У нас хорошие отношения, которых нет», — рассказал юморист.

Кстати, недавно стартовала работа над индийским фильмом, в котором Галустян и Демис Карибидис сыграют братьев, которых развела судьба.