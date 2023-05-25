Михаил Галустян снимется в индийском фильме

По словам Канделаки, запланирован большой индийский фильм о двух братьях, которых развела судьба. «Благодаря этой же судьбе они в конце концов встретятся и обретут любовь матери и отца», — уточнила Канделаки.

Напомним, в конце апреля на ТНТ стартовало новое скетч-шоу «Галустян+», где артист появляется в образах не только давно знакомых и полюбившихся героев — неподражаемого Жорика Вартанова и вечно попадающего в переделки Александра Родионовича Бородача, — но и совершенно новых персонажей, среди которых гаишники на Рублевке, коллекторы, русские туристы и многие другие.