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25 мая 2023, новость

Михаил Галустян снимется в индийском фильме

Артист сыграет одного из двух братьев, разлученных судьбой
Михаил Галустян | Источник: Legion-Media.ru

Телеканал ТНТ начал подготовку к совместным с Индией съемкам полнометражного фильма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управляющего директора «Газпром-Медиа холдинга — Развлекательного телевидения», директора ТНТ Тину Канделаки.

По словам Канделаки, запланирован большой индийский фильм о двух братьях, которых развела судьба. «Благодаря этой же судьбе они в конце концов встретятся и обретут любовь матери и отца», — уточнила Канделаки.

Роли братьев исполнят звезды Comedy Club — российские шоумены Михаил Галустян и Демис Карибидис.

Жанр фильма и дата выхода не сообщаются.

Напомним, в конце апреля на ТНТ стартовало новое скетч-шоу «Галустян+», где артист появляется в образах не только давно знакомых и полюбившихся героев — неподражаемого Жорика Вартанова и вечно попадающего в переделки Александра Родионовича Бородача, — но и совершенно новых персонажей, среди которых гаишники на Рублевке, коллекторы, русские туристы и многие другие.

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