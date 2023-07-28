Наверх
28 июля 2023, новость

Звезда «Начала» потребовал выплат от искусственного интеллекта

Джозеф Гордон-Левитт опубликовал манифест в газете The Washington Post
Джозеф Гордон-Левитт | Источник: Legion-Media.ru

Звезда фильма «Начало» Джозеф Гордон-Левитт потребовал финансовых выплат от искусственного интеллекта. Актер написал манифест в The Washington Post, размышляя на тему угрозы влияния нейросети на кинематограф.

Свою статьи Гордон-Левитт назвал «ИИ должен платить актерам». В опубликованном тексте он потребовал, чтобы киностудии, рассматривающие возможность использования искусственного интеллекта, продумали систему компенсаций для артистов.

«Я был очарован искусственным интеллектом в течение многих лет — по мере того, как технология становилась все более мощной. Но я начал по-настоящему беспокоиться о том, что это может означать для моей индустрии и, честно говоря, даже не столько для моих средств к существованию, сколько для людей, с которыми я работаю. Операторы с камерами и звукорежиссеры — люди, которые для меня как семья. Мы действительно много работаем вместе, и я очень обеспокоен тем, что эта технология будет означать для них и их карьеры», — написал Гордон-Левитт.

Чтобы спасти своих коллег по цеху, актер выступил с собственным предложением, потребовав финансовых выплат.

«Я предлагаю следующее: если ИИ использовал вашу работу для того, что называют обучением, и это впоследствии используется для заработка, вы должны получать часть этих денег. А в индустрии развлечений это называется "остаточные выплаты"», — добавил он.

13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале своей забастовки. Переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), которые длились 12 дней, окончились неудачей. Члены Гильдии требуют повышения заработной платы, отчисления от показов на стриминговых сервисах и введения ограничений на использование искусственного интеллекта в кино и телевидении.

Ранее сообщалось, что премию «Эмми 2023» перенесут впервые с 2001 года.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Начало
Джозеф Гордон-Левитт
Joseph Gordon-Levitt
Дуэйн Джонсон пожертвовал рекордную сумму в поддержку забастовки актеров
Голливудские актеры отказались от миллиарда долларов
Стало известно, с какими режиссерами согласились работать бастующие актеры
Съемки «Дэдпула 3» приостановили из-за забастовки актеров
Disney отправила на красную дорожку персонажей вместо актеров
Из-за забастовок приостановлена работа над новым сезоном «Одних из нас»
Съемки финала «Очень странных дел» отложены из-за забастовок
Дрю Бэрримор отказалась вести кинопремию MTV
Новые трейлеры
Утреннее шоу
Тизер (3 сезон, англ.)
Тополиный пух
Трейлер
Блондинка
Трейлер
Привет, мама
Трейлер
Папаша в бегах
Трейлер
Отвязные дворняги
Трейлер №2 (англ.)
Убийства в одном здании
Трейлер (3 сезон, англ.)
На страже пляжа
Трейлер (2 сезон)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь