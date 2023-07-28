Звезда «Начала» потребовал выплат от искусственного интеллекта

Звезда фильма «Начало» Джозеф Гордон-Левитт потребовал финансовых выплат от искусственного интеллекта. Актер написал манифест в The Washington Post, размышляя на тему угрозы влияния нейросети на кинематограф.
Свою статьи Гордон-Левитт назвал «ИИ должен платить актерам». В опубликованном тексте он потребовал, чтобы киностудии, рассматривающие возможность использования искусственного интеллекта, продумали систему компенсаций для артистов.
«Я был очарован искусственным интеллектом в течение многих лет — по мере того, как технология становилась все более мощной. Но я начал по-настоящему беспокоиться о том, что это может означать для моей индустрии и, честно говоря, даже не столько для моих средств к существованию, сколько для людей, с которыми я работаю. Операторы с камерами и звукорежиссеры — люди, которые для меня как семья. Мы действительно много работаем вместе, и я очень обеспокоен тем, что эта технология будет означать для них и их карьеры», — написал Гордон-Левитт.
Чтобы спасти своих коллег по цеху, актер выступил с собственным предложением, потребовав финансовых выплат.
«Я предлагаю следующее: если ИИ использовал вашу работу для того, что называют обучением, и это впоследствии используется для заработка, вы должны получать часть этих денег. А в индустрии развлечений это называется "остаточные выплаты"», — добавил он.
13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале своей забастовки. Переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), которые длились 12 дней, окончились неудачей. Члены Гильдии требуют повышения заработной платы, отчисления от показов на стриминговых сервисах и введения ограничений на использование искусственного интеллекта в кино и телевидении.
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