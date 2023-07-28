Звезда «Начала» потребовал выплат от искусственного интеллекта

«Я был очарован искусственным интеллектом в течение многих лет — по мере того, как технология становилась все более мощной. Но я начал по-настоящему беспокоиться о том, что это может означать для моей индустрии и, честно говоря, даже не столько для моих средств к существованию, сколько для людей, с которыми я работаю. Операторы с камерами и звукорежиссеры — люди, которые для меня как семья. Мы действительно много работаем вместе, и я очень обеспокоен тем, что эта технология будет означать для них и их карьеры», — написал Гордон-Левитт.