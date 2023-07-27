Скончалась старейшая актриса театра им. Моссовета Нина Дробышева

«Сегодня ночью после продолжительной болезни скончалась наша замечательная артистка Нина Ивановна Дробышева. Коллектив театра глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким», — заявили в театре имени Моссовета. Там добавили, что о церемонии прощания и похоронах будет сообщено позже. Дробышева скончалась на 85-м году жизни.

Нина Дробышева родилась в Ленинграде 21 июля 1939 года. В 1961-м она окончила театральную студию при Ленинградском ТЮЗе, в котором работала еще с 1958 года, во время учебы. С 1962 года служила в московском театре имени Моссовета, на сцене которого она прославилась ролью Эдит Пиаф в одноименной постановке. Широкой аудитории она известна по таким фильмам, как «Два капитана», «Улица полна неожиданностей» и «Чистое небо».