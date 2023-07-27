Иванова снимается в необычном образе в сериале: первые кадры

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий Фото: предоставлены пресс-службой

В центре сюжета четыре бандита из 90-х, которые хотели выбить деньги из должника, но случайно оказались в криокамере и попали в 2022 год. Главные герои Фил, Вжик, Чак и Масса не сразу понимают, что за это время Москва и ее жители сильно изменились. Но труднее всего им принять то, что их родные и близкие сильно повзрослели.

Теперь кому-то придется найти общий язык с сыном-ровесником, а кому-то снова завоевать сердце девушки, которая сильно изменилась за это время. Друзьям предстоит найти свое место в новом и совсем не понятном для них мире, а также отомстить бывшему боссу, из-за которого они и оказались в криокамере.

37-летняя актриса рассказала, что этот сериал для нее — «история про безусловную любовь сквозь время и настоящую дружбу». Иванова призналась, что картина чем-то напоминает ей фильм «Назад в будущее», который она очень любит.

«В целом мне кажется, что это очень классная драйвовая история, которой у нас еще не было, я ничего подобного в русском кино не видела. Мне кажется, что может получиться что-то классное, наглое, смешное и смелое», — добавила актриса.

Кого именно сыграет Светлана Иванова, пока неизвестно, однако на фото со съемочной площадки ее можно заметить в вечернем платье с лентой «Мисс Москва».