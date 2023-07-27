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27 июля 2023, фоторепортажСъемки

Иванова снимается в необычном образе в сериале: первые кадры

Герои комедии «Отмороженные» — бандиты из 90-х, внезапно оказавшиеся в 2022 году
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Фото: предоставлены пресс-службой

Светлана Иванова приступила к съемкам в комедийном сериале «Отмороженные» режиссера Анны Мирохиной («Дракулов», «Ботан и Супербаба»). Вместе со звездой «Теста на беременность» главные роли в картине также получили Ян ЦапникВлад Коноплев и Виктория Агалакова.

В центре сюжета четыре бандита из 90-х, которые хотели выбить деньги из должника, но случайно оказались в криокамере и попали в 2022 год. Главные герои Фил, Вжик, Чак и Масса не сразу понимают, что за это время Москва и ее жители сильно изменились. Но труднее всего им принять то, что их родные и близкие сильно повзрослели.

Теперь кому-то придется найти общий язык с сыном-ровесником, а кому-то снова завоевать сердце девушки, которая сильно изменилась за это время. Друзьям предстоит найти свое место в новом и совсем не понятном для них мире, а также отомстить бывшему боссу, из-за которого они и оказались в криокамере.

37-летняя актриса рассказала, что этот сериал для нее — «история про безусловную любовь сквозь время и настоящую дружбу». Иванова призналась, что картина чем-то напоминает ей фильм «Назад в будущее», который она очень любит.

«В целом мне кажется, что это очень классная драйвовая история, которой у нас еще не было, я ничего подобного в русском кино не видела. Мне кажется, что может получиться что-то классное, наглое, смешное и смелое», — добавила актриса.

Кого именно сыграет Светлана Иванова, пока неизвестно, однако на фото со съемочной площадки ее можно заметить в вечернем платье с лентой «Мисс Москва».

В сериале также снимаются Нонна Гришаева, Иван Агапов, Эмилия Спивак, Савелий Наумов, Денис Васильев, Федор Лавров, Алексей Красненков, Даниил СпиваковскийКирилл Полухин и другие.

Дата премьеры «Отмороженных» пока не сообщается.

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