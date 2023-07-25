Ирина Пегова показала себя в неожиданном образе на кинопробах

Ирина Пегова показала кадры с новых кинопроб, ради которых сменила прическу и цвет волос. 45-летняя актриса-блондинка стала обладательницей каштанового каре с челкой.

«Фотки с кинопроб! Поняла, что хочу такой цвет волос и короткие волосы», — сообщила звезда «Прогулки».

<div id="vk_post_-48064554_28614"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_28614", -48064554, 28614, 'lR3D7B4788Pta2-sKNN4OVBo4RQ'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако поклонники не оценили новый образ Пеговой, а кто-то даже посчитал, что он ее состарил. «Ира, нет, без обид, очень старит», «Ой нет, старая-престарая в этом образе. Ваш естественный образ намного милее и симпатичнее», «Нееее… Просто тетя будет. Без шика! Не надо ни стричь, ни в темный тон уходить», — писали подписчики.

Для какого именно проекта она решилась на эксперименты с внешностью, Ирина Пегова пока не стала сообщать.

Напомним, успех пришел к Ирине Пеговой после главной роли в фильме Алексея Учителя «Прогулка». Также среди ее заметных работ — «Космос как предчувствие», «Пассажирка», «Сказка. Есть».