Победитель «Голос. Дети» рассказал о борьбе с болезнью

Данил Плужников в шоу «Голос. Дети»

Данил Плужников, знакомый зрителям по участию и победе в шоу «Голос. Дети» на «Первом канале», признался, что только несколько лет назад врачи поставили ему точный диагноз. У 21-летнего исполнителя псевдоахондроплазия, то есть наследственное нарушение роста костей.

Плужников рассказал, что в какой-то момент отчаялся и смирился с тем, что будет передвигаться на инвалидной коляске. Однако у него появился шанс встать на ноги, и артист решил его использовать. Но, по словам исполнителя, порой ему бывает трудно.

«Очень тяжело, когда ты каждый день живешь с болями, когда не знаешь, как тебе просто с кровати встать. Тебе больно, тяжело, ты не хочешь ничего. Вся эта история очень давит на моральную составляющую, на ментальную», — отметил Данил Плужников.

Он также добавил, что мечтает свободно передвигаться и не болеть.