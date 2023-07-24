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24 июля 2023, новость

Победитель «Голос. Дети» рассказал о борьбе с болезнью

Данил Плужников признался, что испытывает сильные боли и мечтает встать на ноги
Данил Плужников в шоу «Голос. Дети»

Данил Плужников, знакомый зрителям по участию и победе в шоу «Голос. Дети» на «Первом канале», признался, что только несколько лет назад врачи поставили ему точный диагноз. У 21-летнего исполнителя псевдоахондроплазия, то есть наследственное нарушение роста костей.

Плужников рассказал, что в какой-то момент отчаялся и смирился с тем, что будет передвигаться на инвалидной коляске. Однако у него появился шанс встать на ноги, и артист решил его использовать. Но, по словам исполнителя, порой ему бывает трудно.

«Очень тяжело, когда ты каждый день живешь с болями, когда не знаешь, как тебе просто с кровати встать. Тебе больно, тяжело, ты не хочешь ничего. Вся эта история очень давит на моральную составляющую, на ментальную», — отметил Данил Плужников.

Он также добавил, что мечтает свободно передвигаться и не болеть.

В 2016 году Данил Плужников стал победителем третьего сезона шоу «Голос. Дети». После проекта он принимал участие в различных концертах и продолжил заниматься музыкой. 

Стало известно, как сложилась судьба победителей «Голоса. Дети»
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