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17 июня 2023, новость

Стало известно, как сложилась судьба победителей «Голоса. Дети»

Мальчики и девочки, покорившие сердца телезрителей в прошлых сезонах популярного музыкального конкурса выросли. Где они сейчас?

Российский певец Данил Плужников после победы в третьем сезоне вокального шоу «Голос. Дети» перенес несколько операций по коррекции конечностей, а финалистка второго сезона передачи Сабина Мустаева поступила в лицей в Польше. Судьбу исполнителей, одержавших победу на телепроекте, раскрыла «КП».

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«За последнее время перенес порядка десяти операций. Мне поставили аппарат Илизарова — он и корректирует, и удлиняет конечности. Я вылечил одну ногу и продолжаю долечивать вторую», — рассказал Плужников, добавив, что ему предстоит перенести еще несколько операций, чтобы он смог без боли выходить на улицу. Отмечается, что у певца редкое генетическое заболевание, связанное с деформацией суставов, нарушением роста костей.

Финалистка первого сезона шоу «Голос. Дети» Алиса Кожикина после победы стала участницей «Детского Евровидения» и заняла на песенном конкурсе пятое место. Сегодня исполнительница пишет песни, выступает с концертами, а также озвучивает мультфильмы.

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Победительница второго сезона проекта Сабина Мустаева переехала в Польшу. Там она приняла участие в польской версии «Голоса» и дошла до полуфинала. В Варшаве певица поступила на музыкально-театральное отделение лицея имени Яна III Собеского.

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Исполнитель Рутгер Гарехт, одержавший победу в пятом сезоне передачи, учится в Московском Губернском колледже искусств в Химках на отделении эстрадно-джазового вокала и исполняет музыку в жанре панк-рок.

Победительница седьмого сезона Олеся Казаченко пишет песни, выпускает клипы и озвучивает мультфильмы.

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Ранее финалистка шоу «Голос. Дети» Милана Пономаренко обвинила одного из наставников проекта Егора Крида в отказе от сотрудничества. Участница заявила, что договорилась с артистом о совместной записи трека, но тот перестал выходить с ней на связь, когда узнал о том, что у Пономаренко появился продюсер.

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