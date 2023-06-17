Стало известно, как сложилась судьба победителей «Голоса. Дети»

Российский певец Данил Плужников после победы в третьем сезоне вокального шоу «Голос. Дети» перенес несколько операций по коррекции конечностей, а финалистка второго сезона передачи Сабина Мустаева поступила в лицей в Польше. Судьбу исполнителей, одержавших победу на телепроекте, раскрыла «КП».
«За последнее время перенес порядка десяти операций. Мне поставили аппарат Илизарова — он и корректирует, и удлиняет конечности. Я вылечил одну ногу и продолжаю долечивать вторую», — рассказал Плужников, добавив, что ему предстоит перенести еще несколько операций, чтобы он смог без боли выходить на улицу. Отмечается, что у певца редкое генетическое заболевание, связанное с деформацией суставов, нарушением роста костей.
Финалистка первого сезона шоу «Голос. Дети» Алиса Кожикина после победы стала участницей «Детского Евровидения» и заняла на песенном конкурсе пятое место. Сегодня исполнительница пишет песни, выступает с концертами, а также озвучивает мультфильмы.
Победительница второго сезона проекта Сабина Мустаева переехала в Польшу. Там она приняла участие в польской версии «Голоса» и дошла до полуфинала. В Варшаве певица поступила на музыкально-театральное отделение лицея имени Яна III Собеского.
Исполнитель Рутгер Гарехт, одержавший победу в пятом сезоне передачи, учится в Московском Губернском колледже искусств в Химках на отделении эстрадно-джазового вокала и исполняет музыку в жанре панк-рок.
Победительница седьмого сезона Олеся Казаченко пишет песни, выпускает клипы и озвучивает мультфильмы.
Ранее финалистка шоу «Голос. Дети» Милана Пономаренко обвинила одного из наставников проекта Егора Крида в отказе от сотрудничества. Участница заявила, что договорилась с артистом о совместной записи трека, но тот перестал выходить с ней на связь, когда узнал о том, что у Пономаренко появился продюсер.