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24 июля 2023, новость

Даня Милохин объяснил, почему не хочет возвращаться в Россию

Блогер заявил, что это станет для него «шагом назад»
Даня Милохин | Источник: PersonaStars

Блогер Даня Милохин заявил, что считает слишком простым для себя решением возвращение в Москву. Об этом пишет StarHit.

«Если я вернусь в Россию, для меня это станет шагом назад. Потому что у меня опять будут деньги, большая популярность, клипы, шоу. Я уверен, кто бы что ни говорил. Но как будто бы это очень просто. А мне хочется находиться в не очень легких условиях», — подчеркнул Милохин.

В декабре 2022 года тиктокер выпустил дисс на «Первый канал» под названием «Изи на», в котором перепел песню рэпера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) «Из окна». Незадолго до этого Милохин покинул шоу «Ледниковый период» в самый разгар сезона и улетел в ОАЭ.

В начале апреля блогер пожаловался на финансовые трудности из-за отсутствия работы. Позднее Милохин заявил о своем намерении вернуться в Россию. Однако блогер передумал из-за неоднозначной реакции «Первого канала» на новости о его возвращении.

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