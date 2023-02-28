Даня Милохин рассказал о жизни после переезда из России

TikTok-блогер Даня Милохин в подкасте Bugatti Music признался, что лишился заработка в России.
По словам шоумена, сейчас он зарабатывает «ровно ноль» и не получает предложений о сотрудничестве в рекламной сфере. Милохин утверждает, что друзья помогают ему финансово. «У меня есть друзья. Я никогда ничего не откладывал», — говорит он. Тиктокер рассказал, что потратил почти все свои накопления во время поездки в ОАЭ.
Летом 2022 года Даня Милохин покинул Россию и уехал в США вместе с несколькими звездами TikTok. По словам блогера, решение о переезде связано с желанием «покорить весь мир».
Напомним, в октябре Милохин внезапно отказался от участия в популярном телешоу «Ледниковый период» и уехал в Дубай, сославшись на усталость.