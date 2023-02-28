Наверх
28 февраля 2023, новость

Даня Милохин рассказал о жизни после переезда из России

Популярный тиктокер пожаловался на безденежье
Даня Милохин

TikTok-блогер Даня Милохин в подкасте Bugatti Music признался, что лишился заработка в России.

По словам шоумена, сейчас он зарабатывает «ровно ноль» и не получает предложений о сотрудничестве в рекламной сфере. Милохин утверждает, что друзья помогают ему финансово. «У меня есть друзья. Я никогда ничего не откладывал», — говорит он. Тиктокер рассказал, что потратил почти все свои накопления во время поездки в ОАЭ.

Летом 2022 года Даня Милохин покинул Россию и уехал в США вместе с несколькими звездами TikTok. По словам блогера, решение о переезде связано с желанием «покорить весь мир».

Напомним, в октябре Милохин внезапно отказался от участия в популярном телешоу «Ледниковый период» и уехал в Дубай, сославшись на усталость.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Даня Милохин
В Риге отменили новый спектакль с Чулпан Хаматовой
Ахеджакова не верит, что сможет продолжить актерскую карьеру
Басков подарил проигравшим участникам телешоу 300 тыс. рублей
Чулпан Хаматова прослезилась после вопроса об эмиграции
Иван Ургант выпустил новую песню
Лия Ахеджакова объяснила свой отказ уезжать из России
Лариса Гузеева ответила на слухи об эмиграции
Олег Газманов высказался о покинувших Россию звездах
Машину из «Отчаянных домохозяек» продают за 3,3 млн руб.
Хаматова рассказала о выступлении на театральной сцене в США
«Аватар 2» стал одним из самых кассовых фильмов в истории
Блогерша объяснила уход Милохина из «Ледникового периода»
Нагиев высказался о влиянии эмиграции артистов на шоу-бизнес
Режиссер «Аватара» порадовался возросшему интересу к кинотеатрам
«Чебурашка» собрал почти 3 млрд рублей
Опубликован список самых успешных фильмов 2022 года
Козловский отсудил 682 миллиона рублей за «Карамору»
Режиссер «Аватара» посоветовал Дэймону смириться с упущенным гонораром
Ингеборга Дапкунайте посетила кинофестиваль в Исландии
В Совфеде рассказали о падении киносборов в России на 56-70%
Уехавший из России актер Белый заявил об уменьшившихся доходах
Баста ответил на вопрос об эмиграции
Константин Богомолов заявил, что устал от вопросов об эмиграции
Звезда «Аншлага» прокомментировала сообщения о своей эмиграции
Чулпан Хаматова получила награду «Актриса года» в Латвии
«Форсаж 10» стал самой дорогой лентой франшизы
Даня Милохин высказался о попадании в черный список звезд на ТВ
Медведева с новым партнером по «Ледниковому периоду» получила высший балл
Милош Бикович высказался о влиянии Запада на его отношение к России
Дженнифер Энистон подаст иск против Брэда Питта на $100 млн
Инопланетянина из фильма Спилберга продадут за три миллиона долларов
Названа самая успешная покойная знаменитость
Резко покинувший «Ледниковый период» Милохин шокировал Авербуха
Даня Милохин объявил об уходе из «Ледникового периода»
Татьяна Тарасова вернулась на съемки шоу «Ледниковый период»
Названы российские артисты с самыми высокими гонорарами
Популярная телеведущая ответила на вопрос об эмиграции из России
Милохин и Медведева снова поцеловались на «Ледниковом периоде»
Меньшова ответила на интервью Смольянинова об отъезде из России
Светлаков назвал критику Урганта «жуткой несправедливостью»
Водонаева предположила, что Собчак в Израиле для съемок программы с Пугачевой
Новый фильм с Кристианом Бэйлом и Марго Робби провалился в прокате
«Первый» показал анонсы «Ледникового периода» с Башаровым, Бероевым и Тодоренко
Актер Никита Кукушкин покинул Россию
Меньшова вступилась за Урганта после слухов о его эмиграции
Стал известен гонорар Вина Дизеля за съемки в «Аватаре 2»
СМИ: Милохин и Медведева воссоединятся в новом сезоне «Ледникового периода»
Екатерина Андреева объяснила вылет за рубеж после поста Собчак
Немецкий журнал назвал Серебренникова «Режиссером года»
Калныньш рассказал о реакции на спектакль Хаматовой в Латвии
Новые трейлеры
Почка
Трейлер (2 сезон)
Фубар
Тизер (англ.)
Тед Лассо
Трейлер (3 сезон, англ.)
Бюро магических услуг
Дублированный трейлер
О моем отце
Трейлер (англ.)
Экзорцист Папы
Трейлер (англ.)
Кармен
Тизер-трейлер (исп., англ.суб.)
Кукольник
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь