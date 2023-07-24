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24 июля 2023, новость

Джонни Депп потерял сознание и был госпитализирован

Из-за опасений за здоровье артиста запланированный на 19 июля концерт в Будапеште был перенесен
Джонни Депп | Источник: Legion-Media.ru

По информации венгерского таблоида Blikk, американского актера Джонни Деппа срочно доставили в больницу в Будапеште после того, как его обнаружили без сознания в номере отеля. Депп, находящийся в Венгрии со своей группой Hollywood Vampires, не смог выступить на концерте, который должен был состояться 19 июля, из-за плохого самочувствия. Причина произошедшего не разглашается менеджментом артиста.

Согласно сведениям издания, Депп пропустил саундчек перед запланированным выступлением, но это не вызвало подозрений, так как он делал это ранее. Все было готово для концерта, но из-за плохого самочувствия артист не смог покинуть отель. По словам члена группы, ему вызвали врача, чтобы понять, не случилось ли с ним чего-то серьезного.

Концерт был отложен из соображений безопасности и здоровья 60-летнего голливудского актера. 

Ожидается, что Джонни Депп посетит Россию в 2023 году. По словам композитора Михаила Лисова, переговоры о его приезде продолжались несколько лет, но затруднялись из-за судебного процесса актера с бывшей женой Эмбер Херд. Согласно договоренностям, Депп получит гонорар в размере $370 тысяч и сможет пройти экскурсию по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный.

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