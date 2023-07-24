Джонни Депп потерял сознание и был госпитализирован

Джонни Депп | Источник: Legion-Media.ru

По информации венгерского таблоида Blikk, американского актера Джонни Деппа срочно доставили в больницу в Будапеште после того, как его обнаружили без сознания в номере отеля. Депп, находящийся в Венгрии со своей группой Hollywood Vampires, не смог выступить на концерте, который должен был состояться 19 июля, из-за плохого самочувствия. Причина произошедшего не разглашается менеджментом артиста.

Согласно сведениям издания, Депп пропустил саундчек перед запланированным выступлением, но это не вызвало подозрений, так как он делал это ранее. Все было готово для концерта, но из-за плохого самочувствия артист не смог покинуть отель. По словам члена группы, ему вызвали врача, чтобы понять, не случилось ли с ним чего-то серьезного.

Концерт был отложен из соображений безопасности и здоровья 60-летнего голливудского актера.