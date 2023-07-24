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24 июля 2023, новость

Звезда «Реальных пацанов» ушел из проекта из-за слов Хабенского

Антон Богданов отметил, что создатели сериала с пониманием отнеслись к его решению
Антон Богданов

Актер Антон Богданов заявил в беседе с News Ru, что совет артиста Константина Хабенского повлиял на его решение уйти из проекта «Реальные пацаны». Богданов исполнял в сериале роль Антохи, лучшего друга главного героя Коляна.

«Как говорит Константин Юрьевич Хабенский, надо иногда из некоторых штанов вырастать. Вот и я вырос: уже не хотел надевать костюм автослесаря или гопника даже в рамках сценария», — признался Богданов.

По словам актера, он рассказал об этом создателям шоу, а они с пониманием отнеслись к его позиции. Ему пришлось какое-то время поработать, чтобы его героя вывели из сценария.

Российский ситком «Реальные пацаны» стартовал на ТВ в 2010 году и продолжается до сих пор. Премьера десятого сезона шоу состоится на ТНТ в 2024 году. В нем появятся Николай Наумов, Владимир Селиванов, Станислав Тляшев, Зоя Бербер, Марина Федункив и другие.

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