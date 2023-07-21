Уварова играет бизнес-леди в новом сериале: первые кадры

По сюжету, молодая семейная пара Екатерина (Алина Алексеева) и Степан (Степан Девонин) узнает, что строительная компания, в которой они работают, будет предоставлять жилье сотрудницам в новом жилом комплексе. Но есть одно условие — они должны быть матерями-одиночками. Ради того, чтобы получить квартиру, Екатерина и Степан решаются на развод и пытаются убедить владелицу фирмы Ларису (Нелли Уварова), что расставание было реальным. Однако у них будут серьезные соперники в лице коллег, которые тоже мечтают о новом жилье.