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21 июля 2023, фоторепортажСъемки

Уварова играет бизнес-леди в новом сериале: первые кадры

Звезда «Не родись красивой» появится в комедии «Развод по расчету»
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Фото: предоставлены пресс-службой

Звезда телехита «Не родись красивой» Нелли Уварова появится в новом комедийном сериале «Развод по расчету», съемки которого завершились на днях.

По сюжету, молодая семейная пара Екатерина (Алина Алексеева) и Степан (Степан Девонин) узнает, что строительная компания, в которой они работают, будет предоставлять жилье сотрудницам в новом жилом комплексе. Но есть одно условие — они должны быть матерями-одиночками. Ради того, чтобы получить квартиру, Екатерина и Степан решаются на развод и пытаются убедить владелицу фирмы Ларису (Нелли Уварова), что расставание было реальным. Однако у них будут серьезные соперники в лице коллег, которые тоже мечтают о новом жилье.

В сериале также снимаются Ирина Темичева, Ольга Прокофьева, Вячеслав Чепурченко, Павел Артемьев, Жанна Эппле, Дмитрий Белоцерковский и Галина Безрук.

Режиссером проекта стал Александр Назаров, выступивший продюсером фильма «Артек. Большое путешествие» и написавший сценарий сериала «Дылды».

Дата премьеры сериала «Развод по расчету» пока не называется.

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