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20 июля 2023, статьяИстории про звездЮбилеи

Рисовал жирафов и возил с собой ванну: неизвестные факты о Маяковском

Эпатаж публики был частью его художественного метода. Литературоведы изучили творчество поэта со всех сторон, описали биографию в деталях. О некоторых любопытных фактах из жизни Владимира Маяковского — в фотоленте к 130-летию со дня рождения классика
© Предоставлено Государственным музеем В.В. Маяковского

Талант художника у Владимира Маяковского (1893-1930) проявился раньше поэтического, он даже поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества. Сохранились не только его серьезные работы, но и серия изображений жирафов, которых Маяковский рисовал в альбоме Веры Шехтель, дочери знаменитого архитектора.

«Почему именно жирафы? Есть несколько ответов на этот вопрос. Например, интерес авангардистов 1910-х к искусству Африки. Еще один вариант: из-за желтой с черными манжетами и воротником кофты Маяковского и его роста друзья звали поэта “жирафом”», — поясняет РИА Новости ученый секретарь Государственного музея В. В. Маяковского Наталья Качур.

© Предоставлено Государственным музеем В.В. Маяковского

Кстати, о знаменитой желтой блузе, ставшей символом авангарда. Ее Маяковскому сшила мать Александра Алексеевна, а ткань нашел и купил сам поэт. Таким его изобразила в 1953-м Надежда Петрова (Ходасевич-Леже).

© Предоставлено Государственным музеем В.В. Маяковского

Маяковский не называл в честь себя свою первую пьесу. В царскую цензуру сочинение поступило без заголовка. Увидев на титульном листе имя, фамилию и жанр «трагедия», там решили, что произведение так и называется: «Владимир Маяковский. Трагедия».

«Когда выпускали афишу спектакля, полицмейстер никакой другой заголовок уже не разрешил. Впрочем, Маяковский этому даже обрадовался. В результате пьеса получила пророческое название», — отмечает Качур.

Источник: РИА Новости

Маяковский отличался воспитанностью. Именно так вспоминал о нем Дмитрий Шостакович, с которым поэт работал над постановкой пьесы «Клоп» в 1929-м.

«Я наивно думал, что Маяковский в жизни, в повседневном быту оставался трибуном, блестящим, остроумным оратором. Когда на одной из репетиций я познакомился с ним, он поразил меня своей мягкостью, обходительностью, просто воспитанностью», — вспоминал композитор.

На фото с Шостаковичем и Маяковским режиссер Всеволод Мейерхольд.

© Предоставлено Государственным музеем В.В. Маяковского

Маяковский не только создавал агитплакаты «Окна сатиры РОСТА», но также преуспел на рекламном поприще. Некоторые конфетные обертки, придуманные им и Александром Родченко, выполняли еще и просветительскую функцию.

«Тексты для фантиков Маяковский писал с декабря 1923-го по апрель 1924-го, в это время в стране пропагандировали метрическую систему мер. Запоминающиеся четверостишия на конфетных фантиках этому помогли», — говорит Качур.

Источник: РИА Новости

Маяковский много гастролировал: посетил 54 города СССР и семь зарубежных стран. Почти весь 1925-й он прожил за границей, затем четыре года редко бывал не в Москве. Таким поэта запечатлели в Мексике в 1925-м. Репродукция.

Источник: РИА Новости

Маяковский ездил со столовыми приборами в футляре и даже брал переносную ванну. Он ставил бокал на шкаф, чтобы никто не мог до него дотянуться и отхлебнуть, никогда не пил и не ел из чужой посуды. Даже чистые стаканы обязательно протирал.

«Крайняя чистоплотность и брезгливость поэта отчасти объясняются тем, что его отец умер от заражения крови. Владимир мыл руки, как врач перед операцией, поливал себя одеколоном. Любые царапины, пусть и совсем мелкие, тщательно обрабатывались», — подчеркивает ученый секретарь Музея Маяковского.

На фото Маяковский и Лиля Брик на отдыхе в Крыму в 1926 году.

Источник: РИА Новости

Маяковский был заядлым собачником. Остались сведения о Щене — помеси дворняги и сеттера, скотч-терьере Скотике и французском бульдоге Бульке, которые жили у поэта в разное время. На фото он в 1924-м со Скотиком.

Поэт хорошо относился и к кошкам, уточняет Качур. В Праге, в квартире писательницы Марии Майеровой, за столом место поэта занял хозяйский кот Амур. Маяковский не разрешил его прогнать.

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