Стало известно, почему у Ивлеевой не сложились отношения с победителем ее шоу

Анастасия Ивлеева | Источник: PersonaStars

Блогер Роман Каграманов в беседе с «Телепрограммой» рассказал о характере Анастасии Ивлеевой.

Вместе с Ивлеевой Каграманов работает над проектом «Тревел-баттл». Знаменитости путешествуют и часто проводят время вместе. По словам блогера, у коллеги очень сильный характер, из-за чего многие мужчины не смогут сделать ее счастливой.

По этой причине, уверен Каграманов, у Ивлеевой не сложились отношения с победителем шоу «Сердце Ивлеевой» Алексеем Зловедовым. «Настя Ивлеева — леди, но характер у нее невероятно сильный. А у Леши, как мне показалось, не такой характер, и он бы просто не потянул Настю», — отметил блогер.

Каграманов признался, что часто обсуждает с коллегой, с каким бы мужчиной она смогла вступить в отношения. «Ивлеева — танк, угнаться за ней очень сложно», — заявил он.