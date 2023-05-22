Наверх
22 мая 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Стало известно, почему у Ивлеевой не сложились отношения с победителем ее шоу

Роман Каграманов заявил, что победивший в проекте «Сердце Ивлеевой» Алексей Зловедов «не потянул бы» звезду
Анастасия Ивлеева | Источник: PersonaStars

Блогер Роман Каграманов в беседе с «Телепрограммой» рассказал о характере Анастасии Ивлеевой.

Вместе с Ивлеевой Каграманов работает над проектом «Тревел-баттл». Знаменитости путешествуют и часто проводят время вместе. По словам блогера, у коллеги очень сильный характер, из-за чего многие мужчины не смогут сделать ее счастливой.

По этой причине, уверен Каграманов, у Ивлеевой не сложились отношения с победителем шоу «Сердце Ивлеевой» Алексеем Зловедовым. «Настя Ивлеева — леди, но характер у нее невероятно сильный. А у Леши, как мне показалось, не такой характер, и он бы просто не потянул Настю», — отметил блогер.

Каграманов признался, что часто обсуждает с коллегой, с каким бы мужчиной она смогла вступить в отношения. «Ивлеева — танк, угнаться за ней очень сложно», — заявил он.

Ранее Роман Каграманов восхитился дружескими качествами Ольги Бузовой. По его словам, певица — «невероятно талантливый человек и добрый друг». Шоумен заявил, что скептически относится к ухажерам Бузовой. По его мнению, мужчины хотят воспользоваться популярностью артистки.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Анастасия Ивлеева
Ольга Бузова
Ивлеева отметила день рождения в компании Нагиева
Тревел-баттл
Сердце Ивлеевой
Ивлеева призналась, что в юности мечтала стать ведущей новостей
Роман Каграманов
Ивлеева рассказала о самой сложной сцене в сериале «Монастырь»
Блуд и благодать: разбор нашумевшего сериала с Ивлеевой
Баста ответил на вопрос об эмиграции
Ивлеева рассказала о панической атаке на съемках «Монастыря»
Минкульт отказал в прокате сериалу с Ивлеевой
Ивлеева заявила о желании продолжить актерскую карьеру
Ивлеева представила сериал, где впервые снялась в главной роли
Ивлеева раскритиковала Крида за отказ от интервью
Ивлеева уходит в монастырь в новом сериале
Ивлеева рассказала о неудачном кастинге в популярное реалити-шоу
Анастасия Ивлеева вернется на экраны в шоу о путешествиях
Ивлеева раскрыла причину своего «исчезновения» из соцсетей
Ивлеева попытается найти любовь в новом реалити-шоу
Ивлеева ответила на вопрос о переезде из России
Милохин и Галич едут в Урюпинск в новом сезоне шоу Ивлеевой
С Милохиным и в грязи: Ивлеева на съемках трэвел-проекта
Niletto, Ивлеева, Собчак на пресс-завтраке премии «Муз-ТВ»
Ивлеева повторила культовый образ Фриске из «Дневного дозора»
Ивлеева и Коваль в новом сезоне «Орла и решки»: фото со съемок
Ивлеева приняла участие в шоу «Танцы»
Объявлено имя соведущего Тодоренко в «Орле и решке»
Ивлеева показала себя в купальнике на съемках «Орла и решки»
Тодоренко намекнула, что будет вести «Орла и решку» с Ивлеевой
Официально: Ивлеева возвращается в шоу «Орел и решка»
Зрители просят вернуть Ивлееву в шоу «Орел и решка»
Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом
Ивлеева станцевала с Басковым на съемках
«Лучше бы к Собчак сходила»: Ивлеева недовольна популярным шоу
Новые трейлеры
Мэгги Мур(ы)
Дублированный трейлер
Кто пригласил Чарли?
Дублированный трейлер
Убийцы цветочной луны
Тизер-трейлер (англ.)
Из моего окна 2: За морями
Трейлер №2 (англ.)
Создатель
Тизер-трейлер (англ.)
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Трейлер (англ.)
Пять ночей у Фредди
Тизер (англ.)
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь