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19 июля 2023, новость

Ланская поделилась впечатлениями от интервью с Кудрявцевой

Актриса отметила, что не стала раскрывать в шоу «Секрет на миллион» самое сокровенное
Валерия Ланская | Источник: PersonaStars

Актриса Валерия Ланская призналась, что не стала обсуждать с Лерой Кудрявцевой самые сокровенные темы на программе «Секрет на миллион». Об этом пишет StarHit.

«О самом сокровенном я не рассказывала, отвечала на вопросы довольно общо. А с учетом того, что мы заранее с редакторами и Лерой Кудрявцевой обсудили темы, все было интеллигентно», — отметила Ланская.

Артистка признается, что не очень любит обсуждать с журналистами подробности личной жизни. Она убеждена, что нужно как можно меньше рассказывать посторонним о себе и о близких людях, потому что счастье любит тишину. Ланская напомнила, что после официального подтверждения отношений с актером Эдгаром Голосным ему начали активно писать фанаты с интересующими их вопросами.

«Конечно, когда на него начали подписываться в социальных сетях и присылать личные сообщения, Эдгар был немного шокирован. Но ажиотаж спал, и сейчас уже в основном обращаются ко мне», — резюмировала Ланская.

Напомним, Валерия Ланская стала героиней передачи «Секрет на миллион» в мае. В ходе интервью она рассказала, что после улучшения состояния фигурист Роман Костомаров позвонил ей и поделился подробностями своего самочувствия. Актриса, кроме того, раскрыла подробности о своем собственном здоровье (в январе стало известно, что Ланская несколько лет скрывала, что борется с сахарным диабетом), о подготовке к свадьбе и о том, почему не сложился ее брак с режиссером Стасом Ивановым.

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