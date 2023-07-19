Ланская поделилась впечатлениями от интервью с Кудрявцевой

Валерия Ланская | Источник: PersonaStars

Актриса Валерия Ланская призналась, что не стала обсуждать с Лерой Кудрявцевой самые сокровенные темы на программе «Секрет на миллион». Об этом пишет StarHit.

«О самом сокровенном я не рассказывала, отвечала на вопросы довольно общо. А с учетом того, что мы заранее с редакторами и Лерой Кудрявцевой обсудили темы, все было интеллигентно», — отметила Ланская.

Артистка признается, что не очень любит обсуждать с журналистами подробности личной жизни. Она убеждена, что нужно как можно меньше рассказывать посторонним о себе и о близких людях, потому что счастье любит тишину. Ланская напомнила, что после официального подтверждения отношений с актером Эдгаром Голосным ему начали активно писать фанаты с интересующими их вопросами.

«Конечно, когда на него начали подписываться в социальных сетях и присылать личные сообщения, Эдгар был немного шокирован. Но ажиотаж спал, и сейчас уже в основном обращаются ко мне», — резюмировала Ланская.