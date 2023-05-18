Наверх
18 мая 2023, новость

Актриса Ланская в шоу «Секрет на миллион» рассказала о разговоре с Костомаровым

Партнер по шоу «Ледниковый период» позвонил Ланской после того, как пришел в сознание
Роман Костомаров и Валерия Ланская на съемках шоу «Ледниковый период» | Источник: PersonaStars

Героиней нового выпуска шоу Валерии Кудрявцевой «Секрет на миллион» стала актриса Валерия Ланская, откровенно ответившая на вопросы ведущей о личной жизни.

Среди прочего, звезда рассказала о том, что после улучшения состояния фигурист Роман Костомаров позвонил ей и поделился подробностями своего самочувствия.

«Меня чуть-чуть оттюнингуют, и я снова буду работать», — сказал он своей партнерше по шоу «Ледниковый период».

Кроме того, актриса рассказала о своем собственном здоровье (в январе стало известно, что Ланская несколько лет скрывала, что борется с сахарным диабетом), о подготовке к свадьбе, о том, почему не сложился ее брак с режиссером Стасом Ивановым.

«Секрет на миллион» выходит на НТВ с 2016 года. Согласно условиям программы, участник отвечает на каверзные вопросы, связанные с личной жизнью, а за каждый откровенный ответ получает денежное вознаграждение. Последний вопрос — самый провокационный, герой может отказаться отвечать на него, но в таком случае он не получит приз — 1 миллион рублей. Ранее героями передачи становились Татьяна НавкаЕлена Проклова и другие российские звезды.

Выпуск шоу «Секрет на миллион» с Валерией Ланской выйдет в эфир 20 мая, в 21:25.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Роман Костомаров
Ледниковый период
Кудрявцева заявила, что сочувствует Блиновской после задержания
Валерия Ланская
Валерия Кудрявцева
Шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» возвращается в эфир
Секрет на миллион
СМИ: Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь на съемках телешоу
Кудрявцева заявила, что зрители «не дождутся» закрытия ее шоу
Ирина Безрукова не сдержала слез на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Валерия Ланская несколько лет скрывала, что борется с сахарным диабетом
Валерия с мужем стали героями шоу Кудрявцевой «Секрет на миллион»
Иосиф Пригожин пожаловался на трудности работы телеведущим
Лолита, Кудрявцева, Салтыкова, Пьеха приступили к съемкам шоу на НТВ
НТВ покажет выпуск шоу Кудрявцевой с Борисом Моисеевым
Иосиф Пригожин стал новым соведущим Леры Кудрявцевой
Киркоров, Валерия, Билан появятся в новом шоу: первые кадры
Мамы Бузовой и Лазарева пришли в шоу «Секрет на миллион»
Выбывший из шоу «Маска» Пес рассказал о поражении
Кудрявцева с дочкой, Стеклова с внуком: звезды на премьере
Кудрявцева пожаловалась на морально тяжелые съемки в шоу
МакSим, Бузова, Дава, Милохин: звезды на 25-летии «Муз-ТВ»
Кудрявцева ответила решившему судиться с ее шоу Пригожину
Лолита, Кудрявцева и Пьеха на съемках шоу «Суперстар!»
Назван победитель «Новой волны 2021»
Экс-солистка группы «Тату» придет в шоу Кудрявцевой
Кудрявцева захотела поговорить с Путиным о жизни в своем шоу
Ланская снялась в неожиданном образе в новом сериале мужа
Проклова не сдержала слез на съемках шоу Кудрявцевой
Волочкову проверили на детекторе лжи в шоу Кудрявцевой
Кудрявцева назвала причину своей госпитализации
Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» пришел в шоу Кудрявцевой
Антон Привольнов станет новым соведущим Леры Кудрявцевой
Арман Давлетяров объявил об уходе с «Муз-ТВ»
Гагарина, Долина, Орбакайте: все звезды на «Песне года 2020»
Зудина пришла в шоу Кудрявцевой
Губерниеву предложили заменить погибшего соведущего Кудрявцевой
«Щемит сердце»: Кудрявцева отреагировала на гибель соведущего
Ушедший с НТВ ведущий пожаловался на отношение руководства
Кудрявцева ответила на вопрос о гонораре за «Секрет на миллион»
Покинувшему шоу «Звезды сошлись» Кучере нашли замену
Дибров стал героем шоу Кудрявцевой
СМИ: Кучера не будет вести «Звезды сошлись» с Кудрявцевой
Регина Тодоренко рассказала о травме партнера по шоу на льду
Лера Кудрявцева призналась, что не смотрит телевизор
Лера Кудрявцева показала себя на съемках 22-летней давности
Солист «Иванушек International» раскрыл тайны в шоу Кудрявцевой
Оскар Кучера рассказал о перенесенном COVID-19
Новые трейлеры
Убийцы цветочной луны
Тизер-трейлер (англ.)
Из моего окна 2: За морями
Трейлер №2 (англ.)
Создатель
Тизер-трейлер (англ.)
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Трейлер (англ.)
Пять ночей у Фредди
Тизер (англ.)
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
Трейлер (англ.)
Особняк с привидениями
Трейлер (англ.)
Медведь
Трейлер (2 сезон, англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь