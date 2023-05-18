Актриса Ланская в шоу «Секрет на миллион» рассказала о разговоре с Костомаровым

Роман Костомаров и Валерия Ланская на съемках шоу «Ледниковый период» | Источник: PersonaStars

Героиней нового выпуска шоу Валерии Кудрявцевой «Секрет на миллион» стала актриса Валерия Ланская, откровенно ответившая на вопросы ведущей о личной жизни.

Среди прочего, звезда рассказала о том, что после улучшения состояния фигурист Роман Костомаров позвонил ей и поделился подробностями своего самочувствия.

«Меня чуть-чуть оттюнингуют, и я снова буду работать», — сказал он своей партнерше по шоу «Ледниковый период».

Кроме того, актриса рассказала о своем собственном здоровье (в январе стало известно, что Ланская несколько лет скрывала, что борется с сахарным диабетом), о подготовке к свадьбе, о том, почему не сложился ее брак с режиссером Стасом Ивановым.

«Секрет на миллион» выходит на НТВ с 2016 года. Согласно условиям программы, участник отвечает на каверзные вопросы, связанные с личной жизнью, а за каждый откровенный ответ получает денежное вознаграждение. Последний вопрос — самый провокационный, герой может отказаться отвечать на него, но в таком случае он не получит приз — 1 миллион рублей. Ранее героями передачи становились Татьяна Навка, Елена Проклова и другие российские звезды.