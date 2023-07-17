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17 июля 2023, новость

Лариса Гузеева отреагировала на критику дочери подписчиками

Телеведущая ответила на высказывания хейтеров о внешнем виде 23-летней Ольги
Лариса Гузеева с дочерью | Источник: PersonaStars

Лариса Гузеева сейчас отдыхает в Болгарии вместе с 23-летней дочерью Ольгой Бухаровой. Недавно 64-летняя ведущая шоу «Давай поженимся!» разместила фото, на котором была запечатлена наследница и их собака Жужа. «Мои девочки. Только любовь. Только любовь», — трогательно подписала кадр звезда «Первого канала».

Многие подписчики раскритиковали внешний вид девушки, отметив, что пирсинг в носу совсем не идет Ольге. Также они поинтересовались, почему Гузеева разрешила дочери его надеть.

«А почему это вас волнует? Просто интересно. Ну есть и есть. Надоест, повзрослеет — снимет», — ответила фолловерам телезвезда.

Также она призналась, что в воспитании детей допускала ошибки. «Я взрослела вместе с детьми. Ошибок допущено много. Я не Святая Лариса, и мои дети это знают», — заключила Гузеева.

Напомним, ранее стало известно о возвращении в эфир шоу «Давай поженимся!». Его ведущей по-прежнему остается Лариса Гузеева.

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