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10 июля 2023, новость

«Давай поженимся!» возвращается в эфир: первый тизер

Ведущей шоу по-прежнему будет Лариса Гузеева

«Первый канал» анонсировал старт нового сезона популярной программы «Давай поженимся!»: в эфире телеканала появился ее анонс. Стало известно, что ведущей шоу снова будет Лариса Гузеева.

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«За годы эфира “Давай поженимся!”, на мой взгляд, стала больше чем просто развлекательной программой. 15 лет я работаю с одним и тем же режиссером, редакторами: мы уже одна большая семья. Сейчас такое время, когда лучше жить гуртом — с родными, близкими, друзьями. Мама в детстве говорила: пока ты в кулаке с семьей, все вместе — вас не взять и не надломить. Наш дружный коллектив снова объединяется в любимом доме с названием “Давай поженимся!”. Эта программа про то, как создавать, а не разрушать или обсмеивать. И новые выпуски будут максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений», — отмечает 64-летняя телеведущая.

Ранее она опубликовала в соцсети видео, на котором призналась, что приводит себя в форму перед началом съемок нового проекта. Правда, Гузеева не уточнила тогда, где именно она будет задействована. Пока неясно, присоединится ли к ней Роза Сябитова, ведь ранее она говорила, что не знает ничего о возрождении шоу.

Напомним, что Константин Эрнст, генеральный директор «Первого канала», во время Петербургского международного экономического форума сообщал, что «Давай поженимся!» снова появится на экранах. Тогда он предполагал, что первый выпуск нового сезона выйдет в эфир в конце июня.

Шоу «Давай поженимся!» выходит в эфир с 2008 года. Изначально его ведущей была актриса Дарья Волга, которую заменила Лариса Гузеева. Вместе с ней в съемках передачи принимали участие сваха Роза Сябитова, астрологи Василиса Володина и Тамара Глоба.

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