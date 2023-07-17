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17 июля 2023, новость

Нолан снял дочь в эпизодической роли в фильме «Оппенгеймер»

Режиссер подчеркнул, что ее эпизодический персонаж погибает в фильме
Кристофер Нолан | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Кристофер Нолан признался в интервью The Telegraph, что предложил своей дочери Флоре сняться в эпизодической роли фильма «Оппенгеймер».

По словам Нолана, ему нужен был «кто-то, кто появится в небольшом экспериментальном и спонтанном отрывке». Поэтому он спросил свою дочь, не хочет ли она в свободное от учебы время поработать в его фильме.

Режиссер подчеркнул, что ее эпизодический персонаж погибает в фильме — то, что он убил собственную дочь в фильме, отмечает режиссер, может показаться некоторым странным, однако тем самым он хотел показать реальные последствия взрыва атомной борьбы.

«Оппенгеймер» — байопик об американском физике и создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймер (Киллиан Мерфи). Также в картине сыграли Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-мл., Флоренс Пью, Гари Олдман, Рами Малек, Кеннет Брана и Джош Хартнетт.

В прокат фильм выйдет 21 июля 2023 года.

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