Нолан снял дочь в эпизодической роли в фильме «Оппенгеймер»

Режиссер Кристофер Нолан признался в интервью The Telegraph, что предложил своей дочери Флоре сняться в эпизодической роли фильма «Оппенгеймер».
По словам Нолана, ему нужен был «кто-то, кто появится в небольшом экспериментальном и спонтанном отрывке». Поэтому он спросил свою дочь, не хочет ли она в свободное от учебы время поработать в его фильме.
Режиссер подчеркнул, что ее эпизодический персонаж погибает в фильме — то, что он убил собственную дочь в фильме, отмечает режиссер, может показаться некоторым странным, однако тем самым он хотел показать реальные последствия взрыва атомной борьбы.
«Оппенгеймер» — байопик об американском физике и создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймер (Киллиан Мерфи). Также в картине сыграли Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-мл., Флоренс Пью, Гари Олдман, Рами Малек, Кеннет Брана и Джош Хартнетт.
В прокат фильм выйдет 21 июля 2023 года.