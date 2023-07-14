86-летнего Николая Дроздова госпитализировали в Москве

Телеведущий и зоолог Николай Дроздов был госпитализирован в Москве. Об этом сообщает телеканал Рен-ТВ.
86-летний Дроздов обратился за медицинской помощью из-за проблем со здоровьем. По данным издания, у звезды начались воспалительные процессы внутренних органов.
Ранее, в январе Дроздов оказался в реанимации с переломами восьми ребер. Ему диагностировали нехватку калия, натрия и некоторых других важных элементов. Телеведущий объяснил, что ухудшение здоровья связано с его вегетарианской жизнью. После того как зоолог отказался от мяса, у него стали все чаще случаться переломы.
В начале июля Дроздов признался, что страдает от осложнений после перелома ребер. По словам телеведущего, он до сих пор ходит с катетером после перелома и не может полноценно дышать. Также он рассказывал, что воспаление его левого легкого до сих пор не прошло. Дроздов занимался специальным комплексом упражнений для того, чтобы избавиться от сутулости и нормализовать дыхание.
Николай Дроздов — советский и российский ученый-зоолог, доктор биологических наук, профессор, ведущий телепередачи «В мире животных». Дроздов начинал вести передачу на «Первом канале» в 1977 году попеременно с журналистом Василием Песковым, а с 1990 года стал ее единственным ведущим. В 2019 году он покинул научно-познавательное шоу.