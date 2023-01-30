Николай Дроздов после переломов неделю проведет в больнице

Николай Дроздов | Источник: PersonaStars

Телеведущий Николай Дроздов после перелома нескольких ребер ближайшую неделю проведет в больнице, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на друга Дроздова — композитора Дмитрия Дунаева.

85-летний зоолог и путешественник находится в обычной палате и чувствует себя хорошо. «Состояние нормальное, все хорошо», — сказал Дунаев.

Дата выписки Дроздова еще не известна. «Вчера Татьяна Петровна, супруга его, с ним общалась. Я думаю, еще недельку. Может, побольше», — заключил композитор.

Ранее сообщалось, что Дроздова доставили в больницу с переломами восьми ребер после падения на улице из-за ледяных дождей. Его друг Константин Мирошник рассказал, что ученый оказался в больнице еще неделю назад, а уже через неделю его должны выписать. Полное восстановление, по прогнозам врачей, продлится не меньше двух месяцев.