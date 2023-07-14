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14 июля 2023, новость

Роза Сябитова вернется в «Давай поженимся!»

Телесваха заявила, что дату съемок ей пока не сообщили
Роза Сябитова в шоу «Давай поженимся!»

Телеведущая Роза Сябитова заявила в беседе с ТАСС, что примет участие в новых выпусках программы «Давай поженимся!».

Сябитова заявила, что вернется к роли соведущей артистки Ларисы Гузеевой. На данный момент она ждет, когда сообщат дату съемок. Звезда призналась, что очень рада вновь поработать в шоу.

«Складывается ощущение, что я была единственной, кто верил, что "Давай поженимся" вернется в эфир. На вопрос, закрылись ли мы, я всегда говорила — мы на паузе. Но радость будет двойной, когда я войду в студию и услышу слова Ларисы Гузеевой о том, что мы на программе "Давай поженимся!"», — поделилась Сябитова.

После начала спецоперации на Украине из эфира «Первого канала» пропали развлекательные программы, в том числе «Давай поженимся!».

Напомним, ранее был опубликован первый тизер шоу, готовящегося к возвращению на телеэкраны. 

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