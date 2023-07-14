Роза Сябитова вернется в «Давай поженимся!»

Сябитова заявила, что вернется к роли соведущей артистки Ларисы Гузеевой . На данный момент она ждет, когда сообщат дату съемок. Звезда призналась, что очень рада вновь поработать в шоу.

«Складывается ощущение, что я была единственной, кто верил, что "Давай поженимся" вернется в эфир. На вопрос, закрылись ли мы, я всегда говорила — мы на паузе. Но радость будет двойной, когда я войду в студию и услышу слова Ларисы Гузеевой о том, что мы на программе "Давай поженимся!"», — поделилась Сябитова.