Режиссер «Титаника» может экранизировать трагедию батискафа «Титан»

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон, для съемок «Титаника» 30 раз нырявший к обломкам затонувшего лайнера, может экранизировать трагедию батискафа «Титан». Об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственный источник.

«Катастрофа "Титана" может лечь в основу большого сериала на одном из самых популярных стримингов в мире, и Джеймса хотят видеть режиссером. Это близкий его сердцу проект. Он с таким состраданием рассказал историю «Титаника», что кажется естественным сделать и этот шаг», — говорит инсайдер.

Осведомленный источник также отметил, что режиссеру будет предоставлено достаточно времени и денег, чтобы изучить трагедию.

Известно также, что продюсеры хотят видеть в главных ролях актеров Мэтта Дэймона и Кумэйла Нанджиани.