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14 июля 2023, новость

Режиссер «Титаника» может экранизировать трагедию батискафа «Титан»

Джеймс Кэмерон ведет переговоры о съемках сериала о потрясшем его крушении подводного аппарата
Батискаф «Титан» | Источник: Legion-Media.ru

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон, для съемок «Титаника» 30 раз нырявший к обломкам затонувшего лайнера, может экранизировать трагедию батискафа «Титан». Об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственный источник.

«Катастрофа "Титана" может лечь в основу большого сериала на одном из самых популярных стримингов в мире, и Джеймса хотят видеть режиссером. Это близкий его сердцу проект. Он с таким состраданием рассказал историю «Титаника», что кажется естественным сделать и этот шаг», — говорит инсайдер.

Осведомленный источник также отметил, что режиссеру будет предоставлено достаточно времени и денег, чтобы изучить трагедию.

Известно также, что продюсеры хотят видеть в главных ролях актеров Мэтта Дэймона и Кумэйла Нанджиани.

Связь с батискафом «Титан» пропала 18 июня, через 1 час 45 минут после погружения к обломкам «Титаника» в Северной Атлантике. 19 июня началась ​​поисково-спасательная операция. Запасы воздуха на батискафе были рассчитаны на 96 часов — до 22 июня. Обломки батискафа нашли в районе поисков 22 июня. Члены экипажа числятся погибшими.

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