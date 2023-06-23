Джеймс Кэмерон поражен схожестью обстоятельств крушения «Титаника» и «Титана»

В Береговой охране США признали экипаж батискафа «Титан», который отправился на место крушения лайнера «Титаник», погибшим. В компании-операторе «Титана» OceanGate Expeditions заявили, что считают всех пятерых членов экипажа умершими. Останки людей пока не нашли. К настоящему моменту обнаружили пять частей батискафа. Поиски основной части судна продолжаются.

Американский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший фильм «Титаник», заявил, что поражен схожестью обстоятельств крушения легендарного лайнера и батискафа «Титан», обломки которого нашли 22 июня неподалеку от корабля. Об этом пишет ABC News.

Кэмерон уточнил что он «был поражен сходством самой катастрофы "Титаника", когда капитана неоднократно предупреждали о льде впереди его корабля, но он все же двигался вперед на полной скорости».

Кэмерон, построивший собственную подводную лодку, раскритиковал использование OceanGate корпуса из углеродного волокна, назвав его «фундаментально ошибочным».

Генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, который был среди пяти пассажиров, погибших на подводной лодке, ранее заявлял, что, по его мнению, субмарина, изготовленная из углеродного волокна, будет иметь лучшее соотношение прочности и плавучести, чем титан.

Джеймс Кэмерон, узнав о разрушении субмарины, сказал: «Это совершенно сюрреалистично». Он добавил, что один из погибших пассажиров, Поль-Анри Наржеоле, был его другом.