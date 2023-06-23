Наверх
23 июня 2023, новость

Джеймс Кэмерон поражен схожестью обстоятельств крушения «Титаника» и «Титана»

Режиссер «Титаника» рассказал, что один из погибших пассажиров был его другом
Батискаф «Титан» | Источник: Legion-Media.ru

В Береговой охране США признали экипаж батискафа «Титан», который отправился на место крушения лайнера «Титаник», погибшим. В компании-операторе «Титана» OceanGate Expeditions заявили, что считают всех пятерых членов экипажа умершими. Останки людей пока не нашли. К настоящему моменту обнаружили пять частей батискафа. Поиски основной части судна продолжаются.

Американский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший фильм «Титаник», заявил, что поражен схожестью обстоятельств крушения легендарного лайнера и батискафа «Титан», обломки которого нашли 22 июня неподалеку от корабля. Об этом пишет ABC News.

Кэмерон уточнил что он «был поражен сходством самой катастрофы "Титаника", когда капитана неоднократно предупреждали о льде впереди его корабля, но он все же двигался вперед на полной скорости».

Кэмерон, построивший собственную подводную лодку, раскритиковал использование OceanGate корпуса из углеродного волокна, назвав его «фундаментально ошибочным».

Генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, который был среди пяти пассажиров, погибших на подводной лодке, ранее заявлял, что, по его мнению, субмарина, изготовленная из углеродного волокна, будет иметь лучшее соотношение прочности и плавучести, чем титан.

Джеймс Кэмерон, узнав о разрушении субмарины, сказал: «Это совершенно сюрреалистично». Он добавил, что один из погибших пассажиров, Поль-Анри Наржеоле, был его другом.

«Для меня почти невозможно принять, что он трагически погиб таким образом», — сказал режиссер «Титаника» журналистам.

10 удивительных фактов о фильме «Титаник», которые стоит узнать
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Джеймс Кэмерон
James Cameron
Титаник
О поисках пропавшего у «Титаника» батискафа с миллиардерами сняли фильм
Кейт Уинслет вспомнила о травле после выхода «Титаника»
Зашифровали в картинках 5 культовых фильмов. Угадайте хотя бы половину
«Титаник» и «Один дома» исчезнут с российских видеосервисов
Режиссер «Титаника» ответил на вопрос о желании изменить фильм
«Аватар 2» стал одним из самых кассовых фильмов в истории
Российские кинотеатры готовы платить штрафы за прокат «Аватара 2»
Режиссер «Аватара» порадовался возросшему интересу к кинотеатрам
Фильм «Титаник» покажут в кинотеатрах в третий раз
10 удивительных фактов о фильме «Титаник», которые стоит узнать
Вау-аттракцион или трехчасовая пытка? Чего ждать от фильма «Аватар: Путь воды»
Режиссер «Аватара» посоветовал Дэймону смириться с упущенным гонораром
Режиссер объяснил провал последнего «Терминатора» возрастом Шварценеггера
Режиссер «Аватара» пропустит премьеру фильма из-за коронавируса
«Аватар: Путь воды» номинирован на премию «Золотой глобус 2023»
Режиссер «Титаника» рассказал о нежелании ДиКаприо участвовать в кастинге
Режиссер «Аватара» заново переписал сценарий сиквела
Джеймс Кэмерон пообещал непредсказуемый сюжет в «Аватаре 2»
«Топ Ган: Мэверик» обогнал «Титаник» в списке самых кассовых фильмов
72-летняя Сигурни Уивер сыграла девочку-подростка в «Аватаре 2»
«Титаник» вернется в кинотеатры в честь своего 25-летия
Зои Салдана не сдержала слез, посмотрев 20 минут «Аватара 2»
Российские зрители назвали самую красивую пару из кино
Чеченский писатель оспаривает авторство «Аватара»
Кейт Уинслет рассказала о травле за лишний вес в «Титанике»
Макконахи рассказал об упущенной главной роли в «Титанике»
В форме сердца: самые запоминающиеся поцелуи из кино
Съемки «Аватара 2» закончены
Умерла сыгравшая в «Терминаторе 2» сестра-близнец Линды Хэмилтон
Опубликовано фото со съемок «Аватара 2» с сыном главных героев
Новые трейлеры
Жанна Дюбарри
Дублированный трейлер
Плюшевый пузырь
Трейлер (англ.)
Дурные деньги
Дублированный трейлер
Присцилла
Трейлер (англ.)
Претенденты
Трейлер (англ.)
Один маленький ночной секрет
Трейлер
Крэйвен-охотник
Трейлер (англ.)
Ван-Пис
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь