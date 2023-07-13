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13 июля 2023, новость

В «Современнике» отменили спектакли с Нееловой из-за болезни актрисы

Ранее сообщалось, что 76-летняя актриса обратилась к врачу с болями в животе
Марина Неелова | Источник: PersonaStars

Спектакли московского театра «Современник» с участием народной артистки России Марины Нееловой отменили из-за ее болезни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дирекцию театра.

«Марина Мстиславовна больна, поэтому пока спектакли с ее участием отменены», — уточнил представитель дирекции.

Позже информацию прокомментировал директор театра Юрий Кравец. По его словам, Неелова не в больнице — она находится дома и чувствует себя хорошо.

«Марина Мстиславовна в строю, все в порядке, все хорошо. Она дома», — ответил на публикации СМИ Кравец, не уточнив, выйдет ли в ближайшее время актриса на сцену.

76-летняя народная артистка России Марина Неелова известна по ролям в картинах «Осенний марафон», «Монолог», «Ты у меня одна», «Дорогая Елена Сергеевна» и многих других.

О том, что Неелову экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил 13 июля Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник. По информации канала, актриса почувствовала себя плохо в начале июля и с болями в животе обратилась к врачу. После госпитализации были диагностированы неинфекционный гастроэнтерит и колит. На дополнительном обследовании врачи выявили новообразование в кишечнике и назначили биопсию.

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