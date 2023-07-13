В «Современнике» отменили спектакли с Нееловой из-за болезни актрисы

Марина Неелова | Источник: PersonaStars

Спектакли московского театра «Современник» с участием народной артистки России Марины Нееловой отменили из-за ее болезни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дирекцию театра.

«Марина Мстиславовна больна, поэтому пока спектакли с ее участием отменены», — уточнил представитель дирекции.

Позже информацию прокомментировал директор театра Юрий Кравец. По его словам, Неелова не в больнице — она находится дома и чувствует себя хорошо.

«Марина Мстиславовна в строю, все в порядке, все хорошо. Она дома», — ответил на публикации СМИ Кравец, не уточнив, выйдет ли в ближайшее время актриса на сцену.