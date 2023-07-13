Раскрыта реакция Харрисона Форда на костюм Индианы Джонса из первого фильма

80-летний американский актер, звезда франшиз «Индиана Джонс» и «Звездные войны» Харрисон Форд вспомнил свою первую реакцию на внешний вид Индианы Джонса. Беседа актера с GQ доступна на онлайн-канале издания.
По словам актера, его первые впечатления от образа героя были неоднозначные. «Почему я ношу кожаную жилетку в джунглях? Здесь разве не жарко? Почему я ношу с собой кнут? Что я буду делать с чертовым кнутом? Хлестать им людей?» — поделился актер, уточнив, что на данный момент у него нет вопросов к костюму, так как он «отражает фильмы прошлого».
В первом фильме герой Форда носит кожаную жилетку, кнут и фетровую шляпу. У головного убора также присутствовали специальные зажимы, от которых на голове у актера остались небольшие шрамы.
Первый фильм франшизы, «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», появился на экранах в 1981 году, его режиссером был Стивен Спилберг. Пятый фильм, «Индиана Джонса и колесо судьбы», вышла в широкий прокат 30 июня 2023 года. Его режиссером выступил Джеймс Мэнголд, а роли, помимо Форда, исполнили Джон Рис-Дэвис, Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Тоби Джонс, Мадс Миккельсен и другие.
Мировая премьера проекта состоялась на Каннском кинофестивале 2023.