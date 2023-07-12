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12 июля 2023, новость

Полина Гагарина назвала свой главный недостаток

Певица подчеркнула, что ей не стыдно за себя
Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина призналась в беседе с изданием Hello!, что считает суетливость своим главным недостатком.

Гагарина также рассказала, что очень нетерпелива. Она объяснила, что является «огненным» и энергичным человеком, которому иногда хочется что-то сделать «сразу и побыстрее». Артистка призналась, что старается учиться работать медленно и планомерно.

«Я очень ценю время, свое и других людей, поэтому спешу жить. Но я работаю над собой ежедневно, замечая, что, как говорится, "быстро — это значит медленно, но постоянно". Как показывает жизнь, все настоящее и важное все равно требует большой и планомерной работы, как бы мне ни хотелось сделать это скорее», — поделилась звезда.

Гагарина уточнила, что ей не стыдно за себя. Певица заранее продумывает все свои поступки и старается не действовать импульсивно.

Гагарина начала свою карьеру в шоу «Фабрика звезд». Артистка победила во втором сезоне. Певица также представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение 2015», где заняла второе место.

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