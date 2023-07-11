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11 июля 2023, новость

Хью Гранта впервые показали в образе умпы-лумпы

Студия Warner Bros. обнародовала первый трейлер нового фильма про Вилли Вонку

Опубликован первый трейлер картины «Вилли Вонка» режиссера Пола Кинга. В нем появляются исполнитель главной роли Тимоти Шаламе и Хью Грант.

62-летний британский актер в фильме сыграл представителя вымышленного племени пигмеев умпа-лумпа, которые впоследствии станут главной рабочей силой на шоколадной фабрике главного героя.

Во время загрузки произошла ошибка.

На кадре герой Хью Гранта застрял в маленькой стеклянной банке, и пользователи сети уже вовсю шутят про Шаламе и банку «грантовухи».

Предполагается, что кинолента расскажет о жизни юного Вилли Вонки, который только мечтает стать знаменитым шоколатье, а также его приключениях в Лумпландии, и станет приквелом романа «Чарли и шоколадная фабрика» Роальда Даля.

Напомним, впервые книга «Чарли и шоколадная фабрика» была экранизирована в 1971 году, главную роль в мюзикле сыграл Джин Уайлдер. В 2005 году фильм по книге снял Тим Бертон, главную роль в его картине исполнил Джонни Депп.

Новая экранизация «Вилли Вонки» выйдет в мировой прокат 15 декабря.

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