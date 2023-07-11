Хью Гранта впервые показали в образе умпы-лумпы

Опубликован первый трейлер картины «Вилли Вонка» режиссера Пола Кинга. В нем появляются исполнитель главной роли Тимоти Шаламе и Хью Грант.

62-летний британский актер в фильме сыграл представителя вымышленного племени пигмеев умпа-лумпа, которые впоследствии станут главной рабочей силой на шоколадной фабрике главного героя.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239682&hash=ac07d757b6e731aa&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На кадре герой Хью Гранта застрял в маленькой стеклянной банке, и пользователи сети уже вовсю шутят про Шаламе и банку «грантовухи».

Предполагается, что кинолента расскажет о жизни юного Вилли Вонки, который только мечтает стать знаменитым шоколатье, а также его приключениях в Лумпландии, и станет приквелом романа «Чарли и шоколадная фабрика» Роальда Даля.