Хью Гранта впервые показали в образе умпы-лумпы

Опубликован первый трейлер картины «Вилли Вонка» режиссера Пола Кинга. В нем появляются исполнитель главной роли Тимоти Шаламе и Хью Грант.
62-летний британский актер в фильме сыграл представителя вымышленного племени пигмеев умпа-лумпа, которые впоследствии станут главной рабочей силой на шоколадной фабрике главного героя.
На кадре герой Хью Гранта застрял в маленькой стеклянной банке, и пользователи сети уже вовсю шутят про Шаламе и банку «грантовухи».
Предполагается, что кинолента расскажет о жизни юного Вилли Вонки, который только мечтает стать знаменитым шоколатье, а также его приключениях в Лумпландии, и станет приквелом романа «Чарли и шоколадная фабрика» Роальда Даля.
Напомним, впервые книга «Чарли и шоколадная фабрика» была экранизирована в 1971 году, главную роль в мюзикле сыграл Джин Уайлдер. В 2005 году фильм по книге снял Тим Бертон, главную роль в его картине исполнил Джонни Депп.
Новая экранизация «Вилли Вонки» выйдет в мировой прокат 15 декабря.