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11 июля 2023, новость

Ведущая «Ледникового периода» рассказала о сложностях работы

Анна Щербакова призналась, что ей все время казалось, будто она всем надоела
Анна Щербакова | Источник: Legion-Media.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и ведущая программы «Ледниковый период» на «Первом канале» Анна Щербакова призналась, что стеснялась брать интервью у конкурсантов проекта. О сложностях работы она рассказала ведущей Ляйсан Утяшевой в ее шоу «Дерзкая готовка».

Щербакова поделилась, что ее работа состояла из двух частей. Во-первых, ей нужно было озвучивать написанные заранее подводки, во-вторых — задавать вопросы конкурсантам после их выступления на льду.

«Нужно самой придумать вопрос, не стушеваться перед актерами. Я старалась готовиться, но подготовить заранее вопросы невозможно. (...) Иногда было много вопросов, иногда ты вообще не знаешь, что спрашивать», — объяснила она.

«С теми, кого я не знаю, я стеснительная и закрытая. Мне нужно было переступить через себя. Все время казалось, что я всех достаю и допытываю своими вопросами, что я всем тут надоела», — призналась ведущая.

Как отметила Щербакова, позднее она поняла, что находится на равных с конкурсантами и в этот момент выполняет свою работу. Поэтому, по ее мнению, она с большей уверенностью стала интервьюировать участников.

В шоу «Ледниковый период», выходящем на «Первом канале» с 2007 года, актеры, блогеры и музыканты выступают в парах с профессиональными фигуристами и соревнуются между собой. Щербакова стала одной из ведущих шоу в 2022 году.

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