Ведущая «Ледникового периода» рассказала о сложностях работы

Анна Щербакова | Источник: Legion-Media.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и ведущая программы «Ледниковый период» на «Первом канале» Анна Щербакова призналась, что стеснялась брать интервью у конкурсантов проекта. О сложностях работы она рассказала ведущей Ляйсан Утяшевой в ее шоу «Дерзкая готовка».

Щербакова поделилась, что ее работа состояла из двух частей. Во-первых, ей нужно было озвучивать написанные заранее подводки, во-вторых — задавать вопросы конкурсантам после их выступления на льду.

«Нужно самой придумать вопрос, не стушеваться перед актерами. Я старалась готовиться, но подготовить заранее вопросы невозможно. (...) Иногда было много вопросов, иногда ты вообще не знаешь, что спрашивать», — объяснила она.

«С теми, кого я не знаю, я стеснительная и закрытая. Мне нужно было переступить через себя. Все время казалось, что я всех достаю и допытываю своими вопросами, что я всем тут надоела», — призналась ведущая.

Как отметила Щербакова, позднее она поняла, что находится на равных с конкурсантами и в этот момент выполняет свою работу. Поэтому, по ее мнению, она с большей уверенностью стала интервьюировать участников.