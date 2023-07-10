Хоакин Феникс появился в образе Наполеона в первом трейлере фильма

Сервис Apple+ показал первый официальный трейлер исторического экшна «Наполеон» Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в роли французского императора.

В ролике показали несколько кадров из Египетского похода — военной кампании 1798-1801 годов, целью которой было завоевание Египта Наполеоном. Картина, планируют ее авторы, будет представлять собой оригинальный взгляд на происхождение Наполеона, на историю его восхождения на престол и на его отношения с первой супругой — вдовой с двумя детьми Жозефиной де Богарне.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239680&hash=9f4cbb1a1d45a893&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Наполеона сыграл Хоакин Феникс, в картине также снялись Ванесса Кирби (Жозефина) и Тахар Рахим.

«Наполеон» выйдет в кинопрокат 22 ноября 2023 года, после чего премьера состоится на Apple TV+.