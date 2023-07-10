Хоакин Феникс появился в образе Наполеона в первом трейлере фильма

Сервис Apple+ показал первый официальный трейлер исторического экшна «Наполеон» Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в роли французского императора.
В ролике показали несколько кадров из Египетского похода — военной кампании 1798-1801 годов, целью которой было завоевание Египта Наполеоном. Картина, планируют ее авторы, будет представлять собой оригинальный взгляд на происхождение Наполеона, на историю его восхождения на престол и на его отношения с первой супругой — вдовой с двумя детьми Жозефиной де Богарне.
Наполеона сыграл Хоакин Феникс, в картине также снялись Ванесса Кирби (Жозефина) и Тахар Рахим.
«Наполеон» выйдет в кинопрокат 22 ноября 2023 года, после чего премьера состоится на Apple TV+.
Ранее выбор актера на роль Наполеона раскритиковали зрители. Пользователи твиттера посчитали, что артист не должен играть полководца, поскольку не является французом. Некоторые также обратили внимание на то, что рост актера (173 сантиметра) слишком велик для роли французского императора.