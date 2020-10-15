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15 октября 2020, Lenta.Ruновость

Зрители раскритиковали выбор Хоакина Феникса на роль Наполеона

В сети считают, что французского императора должен сыграть другой актер
Хоакин Феникс | Источник: Legion-Media.ru

Зрители раскритиковали выбор актера Хоакина Феникса на роль французского императора Наполеона Бонапарта в новом фильме Kitbag режиссера Ридли Скотта. Пользователи твиттера посчитали, что артист не должен играть полководца, поскольку не является французом.

В социальной сети напомнили, что отец Феникса был из испано-ирландской семьи, а мать — из семьи еврейских иммигрантов из Венгрии и России. Зрители отметили, что на главную роль стоило взять французского актера.

Некоторые также предположили, что артист, чей рост составляет 173 сантиметра, слишком высок для роли французского лидера. Пользователи активно делятся мнениями в сети. Один из юзеров отметил:

Им нужно выбрать настоящего француза, а не какого-нибудь голливудского актера. Это смешно. Так много талантов упускается из-за культурных предубеждений.
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С комментатором соглашаются и другие. «Жаль, что не самых популярных актеров всегда лишают возможности. Уверен, что во Франции нашелся бы хороший актер для этой роли, разве нет?», «Хорошо, но разве он француз?» — написали в сети.

Ранее получившую роль Клеопатры артистку израильского происхождения Галь Гадот потребовали заменить на темнокожую актрису. Пользователи заявили, что белокожая звезда не может играть египетскую царицу.

Хоакин Феникс играл в фильмах «Гладиатор», «Солдаты Буффало», «Я все еще здесь», «Она». За исполнение роли Джокера в одноименном фильме 2019 года актер получил премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Байопик Kitbag будет посвящен истории восхождения Наполеона Бонапарта к власти, а также расскажет о драматичных отношениях французского императора с его супругой и единственной настоящей любовью Жозефиной.

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