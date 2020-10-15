Зрители раскритиковали выбор Хоакина Феникса на роль Наполеона

Хоакин Феникс | Источник: Legion-Media.ru

Зрители раскритиковали выбор актера Хоакина Феникса на роль французского императора Наполеона Бонапарта в новом фильме Kitbag режиссера Ридли Скотта. Пользователи твиттера посчитали, что артист не должен играть полководца, поскольку не является французом.

В социальной сети напомнили, что отец Феникса был из испано-ирландской семьи, а мать — из семьи еврейских иммигрантов из Венгрии и России. Зрители отметили, что на главную роль стоило взять французского актера.

Некоторые также предположили, что артист, чей рост составляет 173 сантиметра, слишком высок для роли французского лидера. Пользователи активно делятся мнениями в сети. Один из юзеров отметил:

Им нужно выбрать настоящего француза, а не какого-нибудь голливудского актера. Это смешно. Так много талантов упускается из-за культурных предубеждений.

С комментатором соглашаются и другие. «Жаль, что не самых популярных актеров всегда лишают возможности. Уверен, что во Франции нашелся бы хороший актер для этой роли, разве нет?», «Хорошо, но разве он француз?» — написали в сети.

Ранее получившую роль Клеопатры артистку израильского происхождения Галь Гадот потребовали заменить на темнокожую актрису. Пользователи заявили, что белокожая звезда не может играть египетскую царицу.