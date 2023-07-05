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5 июля 2023, новость

Доктор Стрэндж может вернуться в новых проектах Marvel

Сыгравший супергероя Бенедикт Камбербэтч сообщил о «капризах Marvel»
Кадр из фильма «Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия»

Актер Бенедикт Камбербэтч признался, что его персонаж Доктор Стрэндж может вернуться в будущих проектах Marvel. Об этом пишет Deadline.

«В следующем году готовятся некоторые капризы Marvel», — отметил артист. Он не стал уточнять, получит ли Стрэндж еще один отдельный фильм или появится в проектах о других персонажах киновселенной.

Предположительно, персонаж Камбербэтча может появиться в фильме «Мстители: Династия Канга», выход которого состоится в 2025 году.

В январе стало известно, что Marvel может снять новый проект по комиксам про Доктора Стрэнджа. Многосерийный спин-офф «Доктора Стрэнджа» будет транслироваться на Disney+. Сюжет может быть основан на серии комиксов Strange Academy.

Камбербэтч впервые сыграл Доктора Стивена Стрэнджа в фильме 2016 года «Доктор Стрэндж». Затем персонаж появился в лентах «Тор: Рагнарек» (2017), «Мстители: Война Бесконечности» (2018), «Мстители: Финал» (2019), «Человек-паук: Нет пути домой» (2021). В 2022 году вышел сиквел сольного проекта о герое «Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия».

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