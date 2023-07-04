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4 июля 2023, новость

Актриса Гусева вспомнила, как чуть не погибла на съемках фильма

По словам артистки, их с партнером по проекту «Змеиный источник» Дмитрием Марьяновым спасла коллега Ольга Остроумова
Екатерина Гусева | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Екатерина Гусева рассказала, что едва не погибла на съемках фильма «Змеиный источник». Ее слова цитирует StarHit со ссылкой на «Караван историй».

По словам звезды, во время производства сцены с массовкой режиссер Николай Лебедев дал указание толпе преследовать серийного маньяка. После этого люди побежали за Гусевой и ее партнером по проекту Дмитрием Марьяновым.

«Народ был готов разорвать нас на куски, настолько они поверили в то, что я преступница. <...> Слышу треск — рукав у Диминой куртки оторвали, визг — вырвали клок его волос, смотрю — на шее следы кровавые проступили от ногтей накинувшихся на него людей», — поделилась актриса.

Гусева рассказала, что ситуацию спасла Ольга Остроумова, которая сыграла в «Змеином источнике» директора школы. Она начала кричать на разъяренную толпу, чтобы та успокоилась.

«Народ опешил, испугался, страшная людская волна как-то сникла, остановилась, притихла и отхлынула. Ольга Михайловна спасла нам жизнь не только по сценарию», — вспомнила Гусева.

Фильм 1997 года «Змеиный источник» — это занимательная история, разыгранная в духе зловещего детектива. По сюжету, студентка Дина (Гусева) приезжает на практику в провинциальный городок, парализованный страхом. В последнее время участились случаи таинственных убийств молодых девушек, которые внешне похожи друг на друга. И местные жители не без основания полагают, что в окрестностях орудует маньяк.

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