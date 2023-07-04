Актриса Гусева вспомнила, как чуть не погибла на съемках фильма

Екатерина Гусева | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Екатерина Гусева рассказала, что едва не погибла на съемках фильма «Змеиный источник». Ее слова цитирует StarHit со ссылкой на «Караван историй».

По словам звезды, во время производства сцены с массовкой режиссер Николай Лебедев дал указание толпе преследовать серийного маньяка. После этого люди побежали за Гусевой и ее партнером по проекту Дмитрием Марьяновым.

«Народ был готов разорвать нас на куски, настолько они поверили в то, что я преступница. <...> Слышу треск — рукав у Диминой куртки оторвали, визг — вырвали клок его волос, смотрю — на шее следы кровавые проступили от ногтей накинувшихся на него людей», — поделилась актриса.

Гусева рассказала, что ситуацию спасла Ольга Остроумова, которая сыграла в «Змеином источнике» директора школы. Она начала кричать на разъяренную толпу, чтобы та успокоилась.

«Народ опешил, испугался, страшная людская волна как-то сникла, остановилась, притихла и отхлынула. Ольга Михайловна спасла нам жизнь не только по сценарию», — вспомнила Гусева.