Роберт Де Ниро отреагировал на смерть 19-летнего внука

Роберт Де Ниро | Источник: Legion-Media.ru

Актер Роберт Де Ниро выразил слова скорби по поводу смерти его 19-летнего внука Леандро. Его слова цитирует ET.

«Я глубоко опечален кончиной моего любимого внука Лео. Наша семья очень признательна за соболезнования. Мы просим не беспокоить нашу семью, чтобы оплакать потерю», — поделился артист.

Де Ниро не стал раскрывать причину смерти Леандро. Соболезнования артисту выразили Ленни Кравиц, Наоми Кэмпбэлл и Энди Коэн.

Внук Роберта Де Ниро Леандро Де Ниро Родригез скончался в возрасте 19 лет. Об этом 3 июля сообщила дочь Де Ниро Дрена.

Дрена — приемная дочь Де Ниро. Ее мать — первая жена артиста, актриса Дайан Эббот. Де Ниро удочерил Дрену после женитьбы на Эббот и дал ей свою фамилию. Биологического отца 55-летняя наследница Де Ниро никогда не видела.