Роберт Де Ниро отреагировал на смерть 19-летнего внука

Актер Роберт Де Ниро выразил слова скорби по поводу смерти его 19-летнего внука Леандро. Его слова цитирует ET.
«Я глубоко опечален кончиной моего любимого внука Лео. Наша семья очень признательна за соболезнования. Мы просим не беспокоить нашу семью, чтобы оплакать потерю», — поделился артист.
Де Ниро не стал раскрывать причину смерти Леандро. Соболезнования артисту выразили Ленни Кравиц, Наоми Кэмпбэлл и Энди Коэн.
Внук Роберта Де Ниро Леандро Де Ниро Родригез скончался в возрасте 19 лет. Об этом 3 июля сообщила дочь Де Ниро Дрена.
Дрена — приемная дочь Де Ниро. Ее мать — первая жена артиста, актриса Дайан Эббот. Де Ниро удочерил Дрену после женитьбы на Эббот и дал ей свою фамилию. Биологического отца 55-летняя наследница Де Ниро никогда не видела.
Роберт Де Ниро сообщил в мае 2023 года, что стал отцом в седьмой раз. 6 апреля у него родилась дочь Джиа. Матерью девочки стала инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен, с которой актер познакомился во время съемок фильма «Стажер» в 2015 году.